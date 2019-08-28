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    Табличку на базе «МЮ» закрасили словами «Погба, уходи»

    На табличке, установленной возле тренировочной базы «Манчестер Юнайтед», баллончиком с краской неизвестные написали фразу «Погба, уходи» (Pogba out).

    Ранее Матиас Погба, брат хавбека «МЮ» Поля Погба, заявил, что он не хочет оставаться в Манчестере. Marca писала, что Погба надеется на возможный переход в «Реал».

    • В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Источник: Goal

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