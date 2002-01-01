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    Уткин: «Сeмин никогда не был выдающимся тактиком, но он может очень здорово манипулировать коллективом»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Юрие Семине.

    «Феномен Сeмина заключается в феномене публики. Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку. Мне интересно видеть в нeм модника, пожилого человека со своеобразным характером. Мне интересно видеть в нeм человека, который, безусловно, точно отстаeт от того, что называется тенденциями и трендами в тактике.

    Мы видели с вами победу в Леверкузене, за которой было очень интересно наблюдать. «Локомотив» выбрал энергоeмкий план и в последние полчаса чудом не пропустил, но что говорите вы? Вы говорите: «Да «Локомотив» сам имел массу моментов». Очень хорошо, но при счeте 2:1 в свою пользу команда чудом избежала гола, в частности Гилерме спас. Что же это такое? Явно не стратегия, согласитесь.

    Сeмин никогда не был выдающимся тактиком и, думаю, не может быть назван стратегом. Думаю, он человек и тренер с колоссальным опытом и в определeнных ситуациях он может очень здорово манипулировать коллективом. Очень трудно объяснить как. «Локомотив» сейчас – это такой подджедайский отрядик, который иногда способен на сверхусилие и в котором найдeтся свой герой почти в любой ситуации», – сказал блогер.

    • Перед матчем с «Байером» Уткин заявил, что Семин – не стратег, предположив, что тренер во время игр ищет варианты «возможно, наугад, возможно, наощупь».
    • После победы в Леверкузене Семин ответил журналисту, отметив, что «Уткин – оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать».
    • По итогам 10 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на три очка.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +117

      Juic 40 минут назад

      Не сказал ничего, поумничал. "Сердилась кошка на барыню, да барыня не знала". В данном случае об Уткине вспомнили только потому, что он о Сёмине говорил.

      1
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      Рейтинг: +3275

      paracetamol 51 минуту назад

      Уткин не был выдающимся журналистом и комментатором., но он может очень здорово нести всякую чушь.
      Вася, в управлении коллективом и состоит талант!

      0
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      Рейтинг: +1409

      general.lizyukov 1 час назад

      Уткин никогда не был выдающимся журналистом.
      Блин, даже я так могу. Сиди и выдавай с умным видом очевидное.
      При всех кажущихся минусах Палыча, он дает результат, что является главным критерием. Он сделал Локо чемпионом во времена гегемонии ЦСКА и Зенита. Он вытащил их сейчас из г... Палыч реально один из пяти лучших российских тренеров. Ему может не хватать международного опыта, он может быть немножко старомоден и консервативен, но он всё равно один из лучших.

      1
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      Рейтинг: +6587

      silver29 1 час назад

      Васятка, у Семина есть чутье, опыт, харизма, авторитет, везение наконец и от этого РЕЗУЛЬТАТ !, а у тебя кроме избыточного веса что есть ?

      2
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      Рейтинг: +921

      Genz 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В первенстве рпл любая тактика пойдет. Лоховской чемпионат. Тамбов Уфа могут выиграть у лидеров

      -7
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      Рейтинг: +1403

      РМЗ 1 час назад

      Что Вася ты можешь ? Жиром брызгать . Поперли отовсюду

      3
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      Рейтинг: +643

      Mister_Tomsk 1 час назад

      мдаааааааа тебе нужно баргеров жрать по меньше, мозг заплыл.

      1
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      Рейтинг: +435

      Звезда запаса 1 час назад

      Утконос замысловато переобулся.

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