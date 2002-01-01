Уткин: «Сeмин никогда не был выдающимся тактиком, но он может очень здорово манипулировать коллективом»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Юрие Семине.

«Феномен Сeмина заключается в феномене публики. Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку. Мне интересно видеть в нeм модника, пожилого человека со своеобразным характером. Мне интересно видеть в нeм человека, который, безусловно, точно отстаeт от того, что называется тенденциями и трендами в тактике.

Мы видели с вами победу в Леверкузене, за которой было очень интересно наблюдать. «Локомотив» выбрал энергоeмкий план и в последние полчаса чудом не пропустил, но что говорите вы? Вы говорите: «Да «Локомотив» сам имел массу моментов». Очень хорошо, но при счeте 2:1 в свою пользу команда чудом избежала гола, в частности Гилерме спас. Что же это такое? Явно не стратегия, согласитесь.

Сeмин никогда не был выдающимся тактиком и, думаю, не может быть назван стратегом. Думаю, он человек и тренер с колоссальным опытом и в определeнных ситуациях он может очень здорово манипулировать коллективом. Очень трудно объяснить как. «Локомотив» сейчас – это такой подджедайский отрядик, который иногда способен на сверхусилие и в котором найдeтся свой герой почти в любой ситуации», – сказал блогер.