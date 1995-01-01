Куртуа впервые с февраля не пропустил в официальном матче за «Реал»

В матче 5-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Севилью» со счетом 1:0.

Вратарь мадридцев Тибо Куртуа провел на поле все 90 минут.

Бельгиец сохранил свои ворота в неприкосновенности впервые с 3 февраля, когда командой еще руководил Сантьяго Солари. Тогда «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 3:0.

С тех пор 27-летний голкипер пропускал как минимум один гол в 15 официальных матчах подряд на клубном уровне.