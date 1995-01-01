Куртуа впервые с февраля не пропустил в официальном матче за «Реал»

В матче 5-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Севилью» со счетом 1:0.
Вратарь мадридцев Тибо Куртуа провел на поле все 90 минут.
Бельгиец сохранил свои ворота в неприкосновенности впервые с 3 февраля, когда командой еще руководил Сантьяго Солари. Тогда «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 3:0.
С тех пор 27-летний голкипер пропускал как минимум один гол в 15 официальных матчах подряд на клубном уровне.
- Куртуа выступает за «Реал» с лета 2018 года.
- Он перешел из «Челси» за 35 миллионов евро.
- Контракт между игроком и клубом рассчитан до 2024 года.