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    Куртуа впервые с февраля не пропустил в официальном матче за «Реал»

    В матче 5-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Севилью» со счетом 1:0.

    Вратарь мадридцев Тибо Куртуа провел на поле все 90 минут.

    Бельгиец сохранил свои ворота в неприкосновенности впервые с 3 февраля, когда командой еще руководил Сантьяго Солари. Тогда «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 3:0.

    С тех пор 27-летний голкипер пропускал как минимум один гол в 15 официальных матчах подряд на клубном уровне.

    • Куртуа выступает за «Реал» с лета 2018 года.
    • Он перешел из «Челси» за 35 миллионов евро.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: «Бомбардир»

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