Карпов: «Сегодня уже не было ни страха, ни волнения»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился впечатлениями от дебюта за команду в РПЛ.

17-летний россиянин провел весь матч против «Краснодара» (3:2). До этого он сыграл за армейцев в Лиге Европы с «Лудогорцем» (1:5).

«Стартовать в основе с разгромного поражения было тяжело, но меня поддерживали игроки. Сегодня уже не было ни страха, ни волнения. Ребята говорили, что все хорошо. Настроение боевое было. Я уже месяц тренировался с командой, со всеми в хороших отношениях, со всеми общаюсь, с Гончаренко тоже проблем нет. В прошлом году заканчивал сезон с травмой, не играл, но уже все хорошо», — сказал Карпов.

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