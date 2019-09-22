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    Карпов: «Сегодня уже не было ни страха, ни волнения»

    Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился впечатлениями от дебюта за команду в РПЛ.

    17-летний россиянин провел весь матч против «Краснодара» (3:2). До этого он сыграл за армейцев в Лиге Европы с «Лудогорцем» (1:5).

    «Стартовать в основе с разгромного поражения было тяжело, но меня поддерживали игроки. Сегодня уже не было ни страха, ни волнения. Ребята говорили, что все хорошо. Настроение боевое было. Я уже месяц тренировался с командой, со всеми в хороших отношениях, со всеми общаюсь, с Гончаренко тоже проблем нет. В прошлом году заканчивал сезон с травмой, не играл, но уже все хорошо», — сказал Карпов.

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    Источник: Sport24

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