Защитник ЦСКА Карпов – первый игрок 2002 года рождения в РПЛ

ЦСКА победил «Краснодар» (3:2) в матче десятого тура чемпионата России.

В составе армейцев всю игру провел защитник Вадим Карпов. Он дебютировал в РПЛ в возрасте 17 лет и 70 дней.

Карпов – первый футболист 2002 года рождения в истории Премьер-лиги.

Ранее Карпов сыграл за ЦСКА в матче с «Лудогорцем», в котором москвичи проиграли со счетом 1:5.

Рыночная стоимость молодого россиянина – 125 тысяч евро.

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