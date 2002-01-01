Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Защитник ЦСКА Карпов – первый игрок 2002 года рождения в РПЛ

    ЦСКА победил «Краснодар» (3:2) в матче десятого тура чемпионата России.

    В составе армейцев всю игру провел защитник Вадим Карпов. Он дебютировал в РПЛ в возрасте 17 лет и 70 дней.

    Карпов – первый футболист 2002 года рождения в истории Премьер-лиги.

    • Ранее Карпов сыграл за ЦСКА в матче с «Лудогорцем», в котором москвичи проиграли со счетом 1:5.
    • Рыночная стоимость молодого россиянина – 125 тысяч евро.

    ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:17
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +529

      Сенситив 20 минут назад

      а манагеры всех клубов РПЛ голосят, что нет в России игроков нужных и едут в Африку собирать угольков за откаты, своих растить надо, а тогда ведь работать надо и откатов не светит, как-то так...))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +318

      Lilipyt > Сенситив 4 минуты назад

      Если бы рубль не сошел сума и не пошел в очередной раз покорять дно, то и в ЦСКА бегали за угольками. У них прям там особый нюх на таких. В добавок у нас талант еще не показатель! Если хочешь играть. заплати и тебе будет предоставлен шанс. Дай бог еще кому нибудь удалось бы вырваться в профи. Пока такие пляски идут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      Олег1204 > Сенситив 2 минуты назад

      Этот "талант" на привозил нам в Болгарии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Вальдемар IV 25 минут назад

      а самый возрастной безбородов?

      -3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73764
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru