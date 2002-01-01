Защитник ЦСКА Карпов – первый игрок 2002 года рождения в РПЛ

а манагеры всех клубов РПЛ голосят, что нет в России игроков нужных и едут в Африку собирать угольков за откаты, своих растить надо, а тогда ведь работать надо и откатов не светит, как-то так...))
ЦСКА победил «Краснодар» (3:2) в матче десятого тура чемпионата России.
В составе армейцев всю игру провел защитник Вадим Карпов. Он дебютировал в РПЛ в возрасте 17 лет и 70 дней.
Карпов – первый футболист 2002 года рождения в истории Премьер-лиги.
- Ранее Карпов сыграл за ЦСКА в матче с «Лудогорцем», в котором москвичи проиграли со счетом 1:5.
- Рыночная стоимость молодого россиянина – 125 тысяч евро.
ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года