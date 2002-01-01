Гончаренко: «Мы путем давления довели счет до 3:0. «Краснодар» легко забил за счет класса»

Так и вторые таймы должны проходить , почему в этом сезоне ЦСКА всегда отдаёт вторые таймы? Парни молодые могут и два тайма побегать как первые ! Бессмысленные замены ! Непонятное появление Кучаева в основе , при его отвратительной игре ! Что за глупости выпускать Бийола в атаку ? Скорейшего возвращения Жоры и Алана , уверен будет еще больше голов и побед с их появлением
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко повел итог победе над «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре чемпионата России.
– Мы получили меньший нокаут, чем «Краснодар», поэтому выиграли. У обеих команд было два разных тайма. Мы победили по делу: путем давления и прессинга повели 3:0. Да, «Краснодар» легко нам забил, их группа атаки может вернуться в игру за счет класса и опыта.
Здорово, что мы выстояли. У нас есть Чалов, Влашич и Ахметов, поэтому и вернулись в игру. Победа над сильным соперником после 5:1 закаляет характер.
– Дзагоев готов к Кубку?
– Домой съездить он, конечно, готов.
– Дивеев много помогал молодому Карпову. Он лидер обороны?
– Дивеев – один из самых опытных игроков: и в молодежной сборной, и в команде. Руководит защитной линией, смотрит, что происходит справа и слева. Такой игрок должен проявлять лидерские качества – он это и делает.
– Вы были спокойны на бровке. Потому что были уверены в победе?
– Вам так показалось? Я должен выбегать на поле? Радоваться какому-то моменту? Надо подходить к матчу с холодной головой.
- Московский клуб набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- 25-го сентября команда сыграет на выезде с «Аланией» в рамках Кубка России.