Гончаренко: «Мы путем давления довели счет до 3:0. «Краснодар» легко забил за счет класса»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко повел итог победе над «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре чемпионата России.

– Мы получили меньший нокаут, чем «Краснодар», поэтому выиграли. У обеих команд было два разных тайма. Мы победили по делу: путем давления и прессинга повели 3:0. Да, «Краснодар» легко нам забил, их группа атаки может вернуться в игру за счет класса и опыта.

Здорово, что мы выстояли. У нас есть Чалов, Влашич и Ахметов, поэтому и вернулись в игру. Победа над сильным соперником после 5:1 закаляет характер.

– Дзагоев готов к Кубку?

– Домой съездить он, конечно, готов.

– Дивеев много помогал молодому Карпову. Он лидер обороны?

– Дивеев – один из самых опытных игроков: и в молодежной сборной, и в команде. Руководит защитной линией, смотрит, что происходит справа и слева. Такой игрок должен проявлять лидерские качества – он это и делает.

– Вы были спокойны на бровке. Потому что были уверены в победе?

– Вам так показалось? Я должен выбегать на поле? Радоваться какому-то моменту? Надо подходить к матчу с холодной головой.