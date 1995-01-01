ЦСКА забил «Краснодару» три гола за 10 минут. Безбородов назначил пенальти после просмотра VAR

Быстро учатся , надо на сборы в Болгарию )))
ЦСКА принимает «Краснодар» в 10-м туре чемпионата России (3:0, перерыв).
На 32-й минуте полузащитник Никола Влашич реализовал пенальти, который судья Владислав Безбородов назначил после просмотра видеоповтора.
На 37-й минуте забил нападающий Федор Чалов, а четыре минуты спустя Влашич оформил дубль.
- Перед началом встречи «Краснодар» занимал третье место (20 очков), московский клуб – пятое (19).
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «ВТБ Арене».