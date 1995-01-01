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    ЦСКА забил «Краснодару» три гола за 10 минут. Безбородов назначил пенальти после просмотра VAR

    ЦСКА принимает «Краснодар» в 10-м туре чемпионата России (3:0, перерыв).

    На 32-й минуте полузащитник Никола Влашич реализовал пенальти, который судья Владислав Безбородов назначил после просмотра видеоповтора.

    На 37-й минуте забил нападающий Федор Чалов, а четыре минуты спустя Влашич оформил дубль.

    • Перед началом встречи «Краснодар» занимал третье место (20 очков), московский клуб – пятое (19).
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «ВТБ Арене».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии18
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      Рейтинг: +17866

      VVM1964 22 минуты назад

      Быстро учатся , надо на сборы в Болгарию )))

      3
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      Рейтинг: +1656

      anjaneri 28 минут назад

      Яж говрил, что быкам надо с флангов атаковать, ну не любят кони на самом деле, когда рогами в бок.., вот уже два мяча с фланга пришло, и если будут продолжать в том же духе, то и очередные голы будут...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +356

      Kokmarov 44 минуты назад

      На месте зрителей, после таких результатов в ЛЕ, я бы не пошел на стадион - пустые трибуны были бы сегодня весьма кстати. Так ничего по игре, кто-то старается, а Краснодар в психологической яме, команде нужна пауза... ООО Берг забил..., ну что-то случится.

      -1
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      Рейтинг: +11676

      bset > Kokmarov 37 минут назад

      Настоящий болельщик всегда с командой. И в горести, и в радости.

      4
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      ...
      Рейтинг: +356

      Kokmarov > bset 1 минуту назад

      Так-то да, полностью согласен, но оба соперника готовились к матчу друг с другом и завалили на ЛЕ, а мы посмотрели это унылое....

      0
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      Рейтинг: -13000

      Январь 59 52 минуты назад

      После первого тайма выключил телек. Всё ясно. в стане быков полный бардак.

      2
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      Рейтинг: +1656

      anjaneri 56 минут назад

      Быкам надо по флангам чаще атаковать..., не любят кони , когда рогами в бок...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +633

      ZAITZEFF2011 57 минут назад

      Безвольная игра в последних матчах, череда травм и неспособность Мусаева правильно руководить командой делает из Краснодара большой подарок для соперников.

      2
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      Рейтинг: +593

      Дима Цэ 1 час назад

      Краснодар поплыл((
      Черная полоса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +356

      Kokmarov > Дима Цэ 51 минуту назад

      Черные полосы всегда меняются на белые, все будет нормально, но не сегодня...

      1
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      Рейтинг: +2851

      RotBerg > Kokmarov 49 минут назад

      Может сейчас как раз у быков белая)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1170

      Дедуктор 1 час назад

      Запускайте Берла..., тьфу ты, Берга!

      2
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      Рейтинг: +82

      Enter2006 1 час назад

      У всех бывают взлёты и падения, я к примеру просто смотрю интересную игру.
      В тот день евроматчей тоже всё видел, и Краснодар, и ЦСКА.
      Главное не сколько ты падаешь в жизни, а сколько сможешь подняться после этого.
      Т.ч. как в фильме РОККИ - "Пока гонг не прозвенел, бой продолжается. Лично вы слышали гонг? Лично я, нет, продолжаем."

      3
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      Рейтинг: +922

      Мы ЦСКА 1 час назад

      Армейцы умеют делать выводы после разгрома, в отличае от посредственной команды .Еще 2 забьют минимум во 2-м тайме =))) колхоз унылый, даже олигарх не помогает

      2
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