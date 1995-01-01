Хохлов: «Третий гол «Сочи» вообще не хочу разбирать, я уже все в раздевалке сказал»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью телеканалу «Матч Премьер» оценил результат матча десятого тура РПЛ против «Сочи» (2:3). Москвичи не побеждают в четырех встречах подряд.

– В конце первого тайма «Сочи» перехватил инициативу. Но то, как «Динамо» вышло на второй тайм и почти 20 минут играло, казалось, что «Динамо» доведет игру до победы. Что по итогу пошло не так?

– Мы должны с первой минуты так играть. А не выходить и играть отрезками. Если один тайм мы не играем, нас на поле нет, то во втором тайме тяжело возвращаться в игру.

Нам удалось это сделать, но потом опять же стандарт, пропустили. Третий гол вообще не хочу разбирать, я уже все в раздевалке сказал.