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    Хохлов: «Третий гол «Сочи» вообще не хочу разбирать, я уже все в раздевалке сказал»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью телеканалу «Матч Премьер» оценил результат матча десятого тура РПЛ против «Сочи» (2:3). Москвичи не побеждают в четырех встречах подряд.

    – В конце первого тайма «Сочи» перехватил инициативу. Но то, как «Динамо» вышло на второй тайм и почти 20 минут играло, казалось, что «Динамо» доведет игру до победы. Что по итогу пошло не так?

    – Мы должны с первой минуты так играть. А не выходить и играть отрезками. Если один тайм мы не играем, нас на поле нет, то во втором тайме тяжело возвращаться в игру.

    Нам удалось это сделать, но потом опять же стандарт, пропустили. Третий гол вообще не хочу разбирать, я уже все в раздевалке сказал.

    • У «Динамо» после десяти туров РПЛ две победы.
    • В таблице «Динамо» идет на 11 месте.
    • Есть информация, что в ближайшие дни Хохлов может покинуть москвичей.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +481

      Frankfurt Am Main 46 минут назад

      жалко хохлов видно старается но лучше ему уйти в более менее именитый клуб, пусть набирает там опыт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +134

      111Hunter111 59 минут назад

      Что умного может физрук в раздевалке сказать? Только отставка!!!!!!!

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