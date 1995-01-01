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    Фернандес: «Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что российский футбол прогрессирует. Натурализованный бразилец горд быть его частью.

    «Поменялся весь российский футбол. Ты выходишь играть и видишь, что стадион заполняется под завязку. Взять даже «ВЭБ Арену» — ведь мы помним, что поначалу народу было гораздо меньше. Сейчас болельщики вдохновлены, я вижу это по Самаре, Казани, Ростову-на-Дону, другим городам, и это прекрасно!

    Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос, и я надеюсь, что он будет продолжать эволюционировать. Я горд быть частью всего этого», – сказал Фернандес клубной пресс-службе.

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • В 2018 году вместе со сборной России защитник дошел до 1/4 финала чемпионата мира.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      arbigalochkin 5 минут назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ------------ https://url.uz/netcam

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      Рейтинг: +10685

      Garrincha58 15 минут назад

      Марио горбатого не лепи

      0
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      Рейтинг: +1089

      lek! 56 минут назад

      Тут Ты прав , пропускаем теперь по 5 голов .

      0
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      Рейтинг: +657

      тётя ASYA 1 час назад

      Вырос !? Да ты оху.л Марио?! Вы ******** на пару с Краснодаром 1:10 !!! Вот ваш уровень !!!

      0
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      Рейтинг: +1364

      Фан666 1 час назад

      Ну раз в сборной появились иностранцы, то точно вырос

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