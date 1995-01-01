Фернандес: «Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос»

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ------------ https://url.uz/netcam
Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что российский футбол прогрессирует. Натурализованный бразилец горд быть его частью.
«Поменялся весь российский футбол. Ты выходишь играть и видишь, что стадион заполняется под завязку. Взять даже «ВЭБ Арену» — ведь мы помним, что поначалу народу было гораздо меньше. Сейчас болельщики вдохновлены, я вижу это по Самаре, Казани, Ростову-на-Дону, другим городам, и это прекрасно!
Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос, и я надеюсь, что он будет продолжать эволюционировать. Я горд быть частью всего этого», – сказал Фернандес клубной пресс-службе.
- Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
- В 2018 году вместе со сборной России защитник дошел до 1/4 финала чемпионата мира.
- ЦСКА в РПЛ идет четвертым.