Фернандес: «Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что российский футбол прогрессирует. Натурализованный бразилец горд быть его частью.

«Поменялся весь российский футбол. Ты выходишь играть и видишь, что стадион заполняется под завязку. Взять даже «ВЭБ Арену» — ведь мы помним, что поначалу народу было гораздо меньше. Сейчас болельщики вдохновлены, я вижу это по Самаре, Казани, Ростову-на-Дону, другим городам, и это прекрасно!

Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос, и я надеюсь, что он будет продолжать эволюционировать. Я горд быть частью всего этого», – сказал Фернандес клубной пресс-службе.