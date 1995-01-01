Football Italia: трансфер Манджукича в «Аль-Райян» откладывается

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал ситуацию с трансфером нападающего Марио Манджукича в катарский клуб «Аль-Райян».

«Переход немного откладывается. У нас есть время решить до 30 сентября. В этот день в Катаре закрывается период дозаявок. Увидим, что будет дальше», – заявил Паратичи.

Источник утверждает, что катарская сторона не готова выплатить требуемые за 33-летнего хорвата 10 миллионов евро.