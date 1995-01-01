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    Football Italia: трансфер Манджукича в «Аль-Райян» откладывается

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал ситуацию с трансфером нападающего Марио Манджукича в катарский клуб «Аль-Райян».

    «Переход немного откладывается. У нас есть время решить до 30 сентября. В этот день в Катаре закрывается период дозаявок. Увидим, что будет дальше», – заявил Паратичи.
    Источник утверждает, что катарская сторона не готова выплатить требуемые за 33-летнего хорвата 10 миллионов евро.

    • Манджукич выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года.
    • В нынешнем сезоне нападающий не провел ни одного матча в итальянской Серии А.
    • Футболист не был заявлен на ЛЧ.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53

      khateev 21 минуту назад

      Для Катара это не деньги,видимо другие проблемы.

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