Football Italia: трансфер Манджукича в «Аль-Райян» откладывается

Для Катара это не деньги,видимо другие проблемы.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал ситуацию с трансфером нападающего Марио Манджукича в катарский клуб «Аль-Райян».
«Переход немного откладывается. У нас есть время решить до 30 сентября. В этот день в Катаре закрывается период дозаявок. Увидим, что будет дальше», – заявил Паратичи.
Источник утверждает, что катарская сторона не готова выплатить требуемые за 33-летнего хорвата 10 миллионов евро.
- Манджукич выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года.
- В нынешнем сезоне нападающий не провел ни одного матча в итальянской Серии А.
- Футболист не был заявлен на ЛЧ.