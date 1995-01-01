Вальверде – о поражении от «Гранады»: «Я зол, «Барселона» не заслуживала победы»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал исход матча пятого тура Примеры против «Гранады» (0:2). Лионель Месси провел на поле весь второй тайм.

«Наша игра меня беспокоит. Не получается хорошо выступать в гостях. Постараемся прогрессировать.

Я несу ответственность за произошедшее. Я зол, «Барселона» не заслуживала победы. «Гранада» могла забить больше», – полагает Вальверде.