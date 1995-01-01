Вальверде – о поражении от «Гранады»: «Я зол, «Барселона» не заслуживала победы»

Ну а делать, то что будешь? Сегодня 2 матч подряд Семеду играл не на своём месте и ставить туда, как выяснилось кроме Альбы некого. Тже самое с Пике, он плох, но заменить его некем. Гризманн играл на всех 3 позициях в нападении и не потому, что искал место, а потому что места заняты выздоровшпми Суарпсом и Месси.. Фати спаситель, это от бессилия. Опять вся надежда на Месси?
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал исход матча пятого тура Примеры против «Гранады» (0:2). Лионель Месси провел на поле весь второй тайм.
«Наша игра меня беспокоит. Не получается хорошо выступать в гостях. Постараемся прогрессировать.
Я несу ответственность за произошедшее. Я зол, «Барселона» не заслуживала победы. «Гранада» могла забить больше», – полагает Вальверде.
- «Гранада» благодаря победе над действующим чемпионом возглавила таблицу.
- «Барселона» находится вне зоны еврокубков.
- На текущей неделе каталонцы в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Боруссией».