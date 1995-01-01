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    Вальверде – о поражении от «Гранады»: «Я зол, «Барселона» не заслуживала победы»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал исход матча пятого тура Примеры против «Гранады» (0:2). Лионель Месси провел на поле весь второй тайм.

    «Наша игра меня беспокоит. Не получается хорошо выступать в гостях. Постараемся прогрессировать.

    Я несу ответственность за произошедшее. Я зол, «Барселона» не заслуживала победы. «Гранада» могла забить больше», – полагает Вальверде.

    • «Гранада» благодаря победе над действующим чемпионом возглавила таблицу.
    • «Барселона» находится вне зоны еврокубков.
    • На текущей неделе каталонцы в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Боруссией».

    Источник: твиттер El Chiringuito TV

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    Сегодня, 00:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      Barçist 55 минут назад

      Ну а делать, то что будешь? Сегодня 2 матч подряд Семеду играл не на своём месте и ставить туда, как выяснилось кроме Альбы некого. Тже самое с Пике, он плох, но заменить его некем. Гризманн играл на всех 3 позициях в нападении и не потому, что искал место, а потому что места заняты выздоровшпми Суарпсом и Месси.. Фати спаситель, это от бессилия. Опять вся надежда на Месси?

      0
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      Рейтинг: +4116

      la verdad 1 час назад

      Худший тренер за последние 10 лет. Уходи, трус!

      0
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      Рейтинг: +453

      de bruyne 1 час назад

      Это будет провальный сезон бары без трофей как и до 2006 года...он не тренер... я не скажу что он не нашел как играть с коутиньо и дембеле... если у барсы проблемы он не знает что сказать игрокам...

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      Рейтинг: +4116

      la verdad > de bruyne 1 час назад

      Он не тренер, а кисель

      -1
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      Рейтинг: +745

      CSKA57 1 час назад

      Эрнесто, все болельщики Барселоны тоже злы! Разве так можно играть?

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