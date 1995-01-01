Дзюба – после разгрома «Рубина»: «Всегда любил VAR, а теперь ненавижу»

Петицию? Может еще и революцию поднять для смены правительства? )))
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура РПЛ против «Рубина» (5:0) высказался о системе видеопомощи судьям. Игрок недоволен, что его голы не были засчитаны.
«Надо такие засчитывать. Чуть-чуть там пузо торчало у Роберта Мака. Нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь – ненавижу», – сказал Дзюба после игры.
- Форвард также попросил болельщиков создать петицию, чтобы одно из взятий ворот засчитали.
- «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ.
- Дзюба в матче с «Рубином» сделал два голевых паса.