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    Дзюба – после разгрома «Рубина»: «Всегда любил VAR, а теперь ненавижу»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура РПЛ против «Рубина» (5:0) высказался о системе видеопомощи судьям. Игрок недоволен, что его голы не были засчитаны.

    «Надо такие засчитывать. Чуть-чуть там пузо торчало у Роберта Мака. Нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь – ненавижу», – сказал Дзюба после игры.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6959

      ufos73 53 минуты назад

      Петицию? Может еще и революцию поднять для смены правительства? )))

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      Рейтинг: -14284

      пьяныйхоровод > ufos73 28 минут назад

      Вот любимчик твой ( Денис Г ) тот всерьёз насчёт петиции заявлял . Дзюбиньо то пошутил , а вам дуракам не понять , только шипите тут со злобы , как переполненный серпентарий .

      0
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      Рейтинг: +3263

      paracetamol 1 час назад

      От любви до ненависти один шаг. Привыкай, Зюба!

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