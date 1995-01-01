Дзюба – после разгрома «Рубина»: «Всегда любил VAR, а теперь ненавижу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура РПЛ против «Рубина» (5:0) высказался о системе видеопомощи судьям. Игрок недоволен, что его голы не были засчитаны.

«Надо такие засчитывать. Чуть-чуть там пузо торчало у Роберта Мака. Нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь – ненавижу», – сказал Дзюба после игры.