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    Дзюба: «Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы мой гол «Рубину» засчитали. Пожалуйста»

    При счете 5:0 в пользу «Зенита» в матче десятого тура РПЛ против «Рубина» судья не засчитал шестой гол в ворота казанцев. Его автором был Артем Дзюба. Ситуацию прокомментировал сам форвард.

    «Умолял Сергея Карасeва засчитать гол, потому что было шоу. Публика требовала гол. Красивая комбинация. Потрясающая комбинация. Но всe-таки не засчитали. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол, ну как всe было разыграно!

    Я вообще расстроен. Считаю, нужно ввести этот гол в Клуб Григория Федотова. Его нужно засчитать, это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию, чтобы этот гол засчитали. Пожалуйста», – сказал Дзюба.

    • Дублем в матче отметился полузащитник Алексей Сутормин.
    • «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ.
    • Дзюба в матче с «Рубином» сделал два голевых паса.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    21.09.2019 23:10
    Комментарии10
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      Рейтинг: +168

      playsh 28 минут назад

      Да прикалывается он,ребята.Молодец парень,с юмором.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3257

      paracetamol 35 минут назад

      Вне игры было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1451

      Derzkiy1 35 минут назад

      Президентом может тебя еще выберем ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      сасас > Derzkiy1 12 минут назад

      уж получше нынешнего будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +838

      Jhon1989 38 минут назад

      Деревянным в петиции отказано!!!!!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +20720

      gol_kak_sokol 41 минуту назад

      Не, чего мельчить: пишем петицию, чтобы зюбе засчитать все голы забитые из оффсайда, а также засчитать как голы все красивые удары мимо, и вобще сделать синит досрочно чемпионом, и чтобы зюбе было удобнее отдавать честь, купить ему фуражку с клоунским колокольчиком.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      baden69 45 минут назад

      Артем в своем репертуаре, прикалывается по доброму, а некоторые комментаторы из не самых адекватных спартаковцев его до сих пор травят. Кстати, лично знаком и дружим со многими болельщиками Спартака, которые абсолютно адекватны, подкалываем друг друга по доброму, но никогда не льем грязь на игроков. Лучше посмотрите по сторонам, бывшие игроки СМ, которые по тем или иным причинам не подошли клубу, тренерам, спартакавским функционерам, играют за другие клубы, причем очень даже не плохо и приносят своим новым клубам, да и всему российскому футболу немалую пользу, а вы плачете, глядя на отсутствие игры у своего клуба и поливаете грязью всех бывших игроков Спартака... Не надо разбрасываться своими кадрами!!!
      А Дзюба молодец и в клубе и в сборной на зло врагам, брызгающим пеной от бессилья.)))

      3
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      Рейтинг: +168

      playsh > baden69 31 минуту назад

      Молодец,хорошо сказал,правильно.

      3
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      Рейтинг: +3721

      alp 55 минут назад

      3 гола не засчитать на миллимитровых оффсайдах это песец... рад что зенит заткнул эти дырявые хари своим толстым

      1
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      Рейтинг: +14440

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Клиника, Диагноз.

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