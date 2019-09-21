Дзюба: «Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы мой гол «Рубину» засчитали. Пожалуйста»

При счете 5:0 в пользу «Зенита» в матче десятого тура РПЛ против «Рубина» судья не засчитал шестой гол в ворота казанцев. Его автором был Артем Дзюба. Ситуацию прокомментировал сам форвард.

«Умолял Сергея Карасeва засчитать гол, потому что было шоу. Публика требовала гол. Красивая комбинация. Потрясающая комбинация. Но всe-таки не засчитали. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол, ну как всe было разыграно!

Я вообще расстроен. Считаю, нужно ввести этот гол в Клуб Григория Федотова. Его нужно засчитать, это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию, чтобы этот гол засчитали. Пожалуйста», – сказал Дзюба.