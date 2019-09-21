«Тамбов»: «Чтобы Мелкадзе сыграл против «Спартака», нужно выплатить огромную сумму»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, сможет ли нападающий Георгий Мелкадзе сыграть против «Спартака» в 26 туре РПЛ (апрель). Футболист принадлежит москвичам.

«Со «Спартаком» Георгий сыграть, скорее всего, не сможет, потому что по арендному договору за его участие в матче предусматривается выплата огромной суммы», – сказал функционер.