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    «Тамбов»: «Чтобы Мелкадзе сыграл против «Спартака», нужно выплатить огромную сумму»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, сможет ли нападающий Георгий Мелкадзе сыграть против «Спартака» в 26 туре РПЛ (апрель). Футболист принадлежит москвичам.

    «Со «Спартаком» Георгий сыграть, скорее всего, не сможет, потому что по арендному договору за его участие в матче предусматривается выплата огромной суммы», – сказал функционер.

    • В матче десятого тура РПЛ против «Ростова» (2:1) Мелкадзе забил дебютные голы в турнире.
    • Футболист впервые появился на поле в чемпионате России в 2014 году.
    • «Тамбов» благодаря победе над «Ростовом» покинул последнее место в таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.09.2019 22:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +154

      Ряженый161 11 минут назад

      Пусть Жора пример берет с "короля футбола севера" ака дзюба: раскрутит губера на десяток-другой мильонов бюджетных деньжат, наверняка в Тамбовской области народ жирует - надо худеть!

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      Рейтинг: +493

      Elisey13 38 минут назад

      И без Мелкадзе Тамбов победит! Хотя странно у всех игроки которые в аренде играют против своих клубов для этого их туда и отдали чтобы они играли а не сидели.

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      Рейтинг: +2290

      JTherry > Elisey13 22 минуты назад

      поживем, увидим) для того, чтобы игрок мог играть против своего клуба, клуб, в который он отдан в аренду, должен платить ему полностью зарплату, а не одну треть...

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      Рейтинг: +1690

      erma 1 час назад

      Это опять к воросу о Кононове. Спартаковцы играют хорошо везде, только не в Спартаке.

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