Семак: «Кокорин более чем искупил свою вину»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал начало работы с командой форварда Александра Кокорина. Он на текущей неделе вышел по УДО из исправительного учреждения.

«Кокорин более чем искупил свою вину. Его поступок никто не защищает и не оправдывает, но свою вину он искупил.

Мы тестируем Кокорина: нужно понять, в каком состоянии находится его колено и мышцы. Как только мы поймем, что он в форме, Саша вернется в общую группу», – сказал тренер.