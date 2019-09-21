Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Семак: «Кокорин более чем искупил свою вину»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал начало работы с командой форварда Александра Кокорина. Он на текущей неделе вышел по УДО из исправительного учреждения.

    «Кокорин более чем искупил свою вину. Его поступок никто не защищает и не оправдывает, но свою вину он искупил.

    Мы тестируем Кокорина: нужно понять, в каком состоянии находится его колено и мышцы. Как только мы поймем, что он в форме, Саша вернется в общую группу», – сказал тренер.

    • РФС отказал «Зениту» в регистрации футболиста на осеннюю часть чемпионата России. Клуб сможет заявить Кокорина только зимой.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

    Источник: твиттер «Зенита

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2019 22:10
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3257

      paracetamol 34 минуты назад

      Вся вина - двинул стулом чинушу по мозгам. А мозгов-то и не оказалось...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3721

      alp > paracetamol 27 минут назад

      чесна говоря, если б тогда не башка пака, то саня бы ту ночь даже и не вспомнил б.... получил по заслугам. отчалился.... все путем... не пойму, только какого хера щас проэсходит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      playsh 1 час назад

      Ещё не искупил.Условно-досрочное освобождение подразумевает,что вину с Коки и Мамая полностью снимут,когда закончится полный срок наказания,назначенный судом.Так что вести им себя надо пока как пионерам, а то новый срок намотают к старому.А это уже рецидив с вытекающими санкциями.Им то это растолковали,они должны знать.Ну а Вы г-н Семак перед такими заявлениями посещайте юриста,а то уж второй раз обмишурились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2105

      minaev23 1 час назад

      Столько внимания человеку просто охренеть! Месси , Рональду, Кокорин!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73758
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru