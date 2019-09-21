Семак: «Кокорин более чем искупил свою вину»

Вся вина - двинул стулом чинушу по мозгам. А мозгов-то и не оказалось...
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал начало работы с командой форварда Александра Кокорина. Он на текущей неделе вышел по УДО из исправительного учреждения.
«Кокорин более чем искупил свою вину. Его поступок никто не защищает и не оправдывает, но свою вину он искупил.
Мы тестируем Кокорина: нужно понять, в каком состоянии находится его колено и мышцы. Как только мы поймем, что он в форме, Саша вернется в общую группу», – сказал тренер.
- РФС отказал «Зениту» в регистрации футболиста на осеннюю часть чемпионата России. Клуб сможет заявить Кокорина только зимой.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
- Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.