Директор «Тамбова» Худяков: «Только начинаем раскрывать Мелкадзе. Он забил «Ростову» на чистом мастерстве»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал дубль нападающего Георгия Мелкадзе в матче десятого тура РПЛ против «Ростова» (2:1). Футболист принадлежит «Спартаку».

«Мелкадзе мы только начинаем раскрывать, у него хороший уровень исполнительского мастерства. Может, он попал в свою команду, в нужном возрасте и с мотивацией. Мы ему тут доверяем, а не выпускаем в последние 5-10 минут, вот он и подрасслабился. Стал играть хорошо. Сегодня голы забил на чистом исполнительском мастерстве, исполнил», – считает Худяков.