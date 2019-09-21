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    Директор «Тамбова» Худяков: «Только начинаем раскрывать Мелкадзе. Он забил «Ростову» на чистом мастерстве»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал дубль нападающего Георгия Мелкадзе в матче десятого тура РПЛ против «Ростова» (2:1). Футболист принадлежит «Спартаку».

    «Мелкадзе мы только начинаем раскрывать, у него хороший уровень исполнительского мастерства. Может, он попал в свою команду, в нужном возрасте и с мотивацией. Мы ему тут доверяем, а не выпускаем в последние 5-10 минут, вот он и подрасслабился. Стал играть хорошо. Сегодня голы забил на чистом исполнительском мастерстве, исполнил», – считает Худяков.

    • Для Мелкадзе голы стали дебютными в РПЛ.
    • Футболист впервые появился на поле в чемпионате России в 2014 году.
    • «Тамбов» благодаря победе над «Ростовом» покинул последнее место в таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.09.2019 21:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 22 сентября 2019, 06:11

      Мелкадзе и Ханни это, чисто, просчет тренерский Спартака. Два игрока с очень хорошими задатками. Мелкадзе получил поддержку и ее оправдает, однозначно.

      0
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      Рейтинг: +412

      Мост 22 сентября 2019, 02:35

      После гола "спартаку",Заболотного тоже назвали мастером,только много ли он после забил,и где он сейчас.

      0
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 21 сентября 2019, 23:27

      Всё чисто по-русски: забил пару, и сразу вознесли до небес. Спрашивается, с какого это х.., да он завтра же как раскрылся, так и закроется. Кто ему в Спартаке мешал забивать?.. За 5 лет в РПЛ один гол, а уже 23-й год идёт футболисту.

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 21 сентября 2019, 23:18

      ахахаахах)) рикошетом от защитника и то чуть со страху не обделался- не знал, что с мячом делать))посмотрите повтор не поленитесь))

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 21 сентября 2019, 23:03

      И то, забил, потому что защитники отдали им мяч

      0
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > geroin161 22 сентября 2019, 08:04

      Ну кроме защитников там же ещё и вратарь был, а точнее его макет в виде Бабурина. Если по первому голу вина вратаря 50/50, то второй - это 200% его гол

      PS От Чернова в воротах толку в разы бы больше было

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 сентября 2019, 22:15

      Стоит спартаковским воспитанникам покинуть свинарник, как оказывается, что они и в футбол играть умеют, и голы забивать пачками.

      8
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > paracetamol 21 сентября 2019, 22:28

      Правильно. Кто разглядел бы в «Спартаке» Дзюбу?
      По арендам помотался и стал заметен.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > vitvik 21 сентября 2019, 22:37

      Гнобили мужика спартачи.

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