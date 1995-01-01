Кокорин в компании Азмуна присутствует на матче «Зенит» – «Рубин»

Снова радуется жизни!
Порадуемся и мы за кокошу!
В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином». На встрече присутствует форвард Александр Кокорин, который на текущей неделе вышел из исправительного учреждения по УДО.
РФС отказал «Зениту» в регистрации футболиста на осеннюю часть чемпионата России. Клуб сможет заявить Кокорина только зимой.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
- Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.
- «Зенит» в случае победы над «Рубином» выйдет на первое место в РПЛ.