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    Кокорин в компании Азмуна присутствует на матче «Зенит» – «Рубин»

    В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином». На встрече присутствует форвард Александр Кокорин, который на текущей неделе вышел из исправительного учреждения по УДО.

    РФС отказал «Зениту» в регистрации футболиста на осеннюю часть чемпионата России. Клуб сможет заявить Кокорина только зимой.

    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.
    • «Зенит» в случае победы над «Рубином» выйдет на первое место в РПЛ.

    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Борат 43 минуты назад

      Снова радуется жизни!
      Порадуемся и мы за кокошу!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      SlKruglov90. 48 минут назад

      Сразу видно кто футболист а кто гопник

      -3
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