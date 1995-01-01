Кокорин в компании Азмуна присутствует на матче «Зенит» – «Рубин»

В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином». На встрече присутствует форвард Александр Кокорин, который на текущей неделе вышел из исправительного учреждения по УДО.

РФС отказал «Зениту» в регистрации футболиста на осеннюю часть чемпионата России. Клуб сможет заявить Кокорина только зимой.