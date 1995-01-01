Арустамян: «Кокорин вызвал серьезный интерес у клуба из чемпионата Франции»

На этой неделе РФС отказал «Зениту» в регистрации форварда Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России. Как пишет журналист Нобель Арустамян, футболист мог оказаться во Франции.

«Говорили, что Кокорин получит практику — хотя бы тренировочную — в Сочи. По моим данным, Александр мог оказаться в чемпионате Франции. Несмотря на долгую паузу в карьере, Кокорин вызвал серьезный интерес от одного из клубов Лиги 1. «Зенит» готов был не препятствовать Александру и дать возможность поиграть три месяца, чтобы предоставить практику хотя бы где-то.

Все уперлось в выезд за границу. Даже если на Кокорина не наложат ограничений и разрешат ему покинуть границы России, проблемы возникнут с получением рабочей визы. Это и помешало переходу — в итоге Александр точно не сыграет в футбол до конца года. Ни в России, ни в Европе», – написал Арустамян в телеграме.

Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

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