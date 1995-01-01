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    Арустамян: «Кокорин вызвал серьезный интерес у клуба из чемпионата Франции»

    На этой неделе РФС отказал «Зениту» в регистрации форварда Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России. Как пишет журналист Нобель Арустамян, футболист мог оказаться во Франции.

    «Говорили, что Кокорин получит практику — хотя бы тренировочную — в Сочи. По моим данным, Александр мог оказаться в чемпионате Франции. Несмотря на долгую паузу в карьере, Кокорин вызвал серьезный интерес от одного из клубов Лиги 1. «Зенит» готов был не препятствовать Александру и дать возможность поиграть три месяца, чтобы предоставить практику хотя бы где-то.

    Все уперлось в выезд за границу. Даже если на Кокорина не наложат ограничений и разрешат ему покинуть границы России, проблемы возникнут с получением рабочей визы. Это и помешало переходу — в итоге Александр точно не сыграет в футбол до конца года. Ни в России, ни в Европе», – написал Арустамян в телеграме.

    • Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

    Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения

    Разбираемся, за кого будут играть Кокорин и Мамаев

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6675

      ivanthebest 1 минуту назад

      Европа - понятие растяжимое... В той же Астане или Нефтчи к примеру, ему с радостью предоставят практику, правда если зина возьмёт на себя обязательства по неадекватной зарплате.

      0
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      Рейтинг: +3375

      dinar7777dinar 10 минут назад

      Какой ? Какой дурак собирается платить этой бестолочи ?

      0
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      Рейтинг: +1445

      Derzkiy1 11 минут назад

      Кокорин вышел , теперь нужно хайпануть на нем .... Он год сидел и играет в РПЛ да и причём не когда не был на слуху как невероятный бомбардир или еще что то !!! Что за ересть вы пишете какой нахер интерес???? В бутырки он у пацанов интерес вызывал

      0
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      Рейтинг: +10941

      sssrspartak 14 минут назад

      САНЕК БЕГИ ОТСЮДА!ФУТБОЛ В РОССИИ ДЕГРАДИРУЕТ!НАБЕРИСЬ ОПЫТА!ДУМАЮ У НАС УБЕРУТ ДЕГЕНЕРАТОВ ОТ ФУТБОЛА И ВСЕ НАЛАДИТСЯ!ДАЙ ТО БОГ!

      0
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      Рейтинг: +693

      ruded 20 минут назад

      неужто Монако?

      1
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      Рейтинг: +1345

      Фан666 20 минут назад

      Наверное ещё и арсенал за него боролся, но он решил за два ляма дома посидеть, красава

      0
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      Рейтинг: +227

      Пельш 1 24 минуты назад

      зажрались наши футболёры. А кто сказал, что у него практики нет? А в зоне он не играл что-ли? Вот пусть и показывает у лягушатников свой талант, может там кому-нибудь в табло заедет!

      0
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      Рейтинг: +167

      Amalyy912 34 минуты назад

      Играть не будет,а контракт новый есть!мечта, а не работа...

      3
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      Рейтинг: +1992

      кошмарик 35 минут назад

      ага.. банде арабских карманников на Пляс Пигаль срочно требовался " авторитет"..

      0
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      Рейтинг: +2129

      InterMilLano1908 37 минут назад

      Да кто ему 2,5 ляма будет платить??? Как он вообще 5 получал я не поймк, когда Икарди в интере 6 платили, ипаный зенит вообще с ума сошел

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