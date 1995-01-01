Мелкадзе – в атаке «Тамбова» на игру с «Ростовом», Шомуродов сыграет в нападении у гостей

Верим то верим, но надо играть по внимательнее. Надо прибавить скорости, меньше перепасов в своей штрафной. Пока 1:1. Попов, что же так, в пустые ворота в упор и не попал.
«Тамбов» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч десятого тура чемпионата России.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Грицаенко, Карасев, Костюков, Мелкадзе, Обухов.
Запасные: Сугробов, Муниру, Чернышов, Мухаммед, Муйва, Кулик, Килин, Часовских, Аппаев, Мамтов.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерeменко, Попов, Глебов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Черкес, Прошляков, Долгов.
- Матч «Тамбов» – «Ростов» пройдет в Саранске. Начало – в 19:00 мск.
- «Тамбов» замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Ростов» занимает третье место.