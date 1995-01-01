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    Мелкадзе – в атаке «Тамбова» на игру с «Ростовом», Шомуродов сыграет в нападении у гостей

    «Тамбов» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч десятого тура чемпионата России.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Грицаенко, Карасев, Костюков, Мелкадзе, Обухов.

    Запасные: Сугробов, Муниру, Чернышов, Мухаммед, Муйва, Кулик, Килин, Часовских, Аппаев, Мамтов.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерeменко, Попов, Глебов, Шомуродов.

    Запасные: Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Черкес, Прошляков, Долгов.

    • Матч «Тамбов» – «Ростов» пройдет в Саранске. Начало – в 19:00 мск.
    • «Тамбов» замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Ростов» занимает третье место.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:01
    Комментарии5
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      Рейтинг: +430

      Ростов рулит. 13 минут назад

      Верим то верим, но надо играть по внимательнее. Надо прибавить скорости, меньше перепасов в своей штрафной. Пока 1:1. Попов, что же так, в пустые ворота в упор и не попал.

      0
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      Рейтинг: +2099

      minaev23 1 час назад

      1-3 Ростов

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      Рейтинг: +1764

      Виталий Орехов 1 час назад

      Эльдор, есть возможность оторваться от преследователей.

      0
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      Рейтинг: +311

      ALEX TARAN 2 часа назад

      ВАЛЕРА ВЕРИМ!!!

      1
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      Рейтинг: +1764

      Виталий Орехов > ALEX TARAN 1 час назад

      Еще как ВЕРИМ!!!

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