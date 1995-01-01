Божович – о матче с «Ахматом»: «Счет мог быть 3:0 в пользу «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча десятого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1). Самарский клуб вырвал ничью на 94-й минуте встречи.
«Открытый футбол был, не хотели проиграть. Думаю, что счет мог быть 3:0 в нашу пользу... Могли проиграть и 0:3. В середине второго тайма «Ахмат» и «Крылья Советов» могли забить.
Следующая игра в Кубке России против «Торпедо»? Если ситуация такая, что много ребят хорошо показывали себя, то они могут получить шанс», – сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, имея на счету 8 очков.
- Матч с «Торпедо» в Кубке России пройдет 25 сентября.