Божович – о матче с «Ахматом»: «Счет мог быть 3:0 в пользу «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча десятого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1). Самарский клуб вырвал ничью на 94-й минуте встречи.

«Открытый футбол был, не хотели проиграть. Думаю, что счет мог быть 3:0 в нашу пользу... Могли проиграть и 0:3. В середине второго тайма «Ахмат» и «Крылья Советов» могли забить.

Следующая игра в Кубке России против «Торпедо»? Если ситуация такая, что много ребят хорошо показывали себя, то они могут получить шанс», – сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».