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    Рахимов: «Больно и неприятно, когда тебя наказывают за 10 секунд до конца»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов дал комментарий в эфире «Матч Премьер» после матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Клуб из Грозного упустил победу на 94-й минуте встречи.

    – Лучше бы забили пораньше. В очень простой ситуации опять... Мы говорили, что внимательнее при фланговых подачах нужно быть. Мы, может, не допускаем ошибки, а не доигрываем моменты, когда нужно бежать за спину, блокировать подачу. Не доиграли эпизод – и получили гол. Отсюда эмоции и непонимание, почему не доиграли момент. А теперь что-то рассказывать поздно.

    – Но ваши защитники сегодня напрочь выключили Соболева из игры.

    – Да в принципе сыграли неплохо. И по обороне не было вопросов, за исключением двух-трех эпизодов. Но у нас и самих были моменты, когда надо было забивать второй мяч на контратаке. К сожалению, не забили. Поэтому я и говорю, что это очень больно и неприятно, когда тебя наказывают за 10 секунд до конца.

    – Вам предстоит слетать в Хабаровск и вернуться в Сочи.

    – Нам придется несколько раз менять физиологические процессы в организме, потому что в Хабаровске игра будет по местном времени в семь часов, по Москве – в двенадцать. После этого мы возвращаемся и опять должны менять время, и игра в Сочи будет в 19:00, а по времени Хабаровска – это в два утра, ночи. Через несколько дней у нас игра в «Уфе» в 11:30. Я не совсем понимаю, почему все это время нельзя поменять, но что уж об этом говорить.

    • «Ахмат» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже (8 очков).

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1388

      Антон bx14e 23 минуты назад

      Ну ты же "укрепил оборону",сделав *** ву замену...

      0
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      Рейтинг: +1279

      Борат 25 минут назад

      И так сойдет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +309

      ALEX TARAN 45 минут назад

      Мда,обидного "леща" отхватил Рахимов...

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