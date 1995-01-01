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    Мбаппе готов вернуться на поле. Он не играл с 25 августа

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе восстановился после травмы бедра и в пятницу уже тренировался в общей группе.

    Таким образом, 20-летний футболист готов сыграть с «Лионом» в матче 6-го тура Лиги 1. Впрочем, окончательное решение о его участии пока не принято.

    Другой форвард Эдинсон Кавани пропустит ближайшую игру. Он по-прежнему испытывает дискомфорт в бедре и пока занимается по индивидуальной программе.

    • Француз и уругваец получили повреждения в один день – 25 августа.
    • Матч «Лион» – «ПСЖ» состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.

    Источник: L’Equipe

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