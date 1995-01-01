Мбаппе готов вернуться на поле. Он не играл с 25 августа

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе восстановился после травмы бедра и в пятницу уже тренировался в общей группе.

Таким образом, 20-летний футболист готов сыграть с «Лионом» в матче 6-го тура Лиги 1. Впрочем, окончательное решение о его участии пока не принято.

Другой форвард Эдинсон Кавани пропустит ближайшую игру. Он по-прежнему испытывает дискомфорт в бедре и пока занимается по индивидуальной программе.