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    Медведев: «Кокорин с пониманием отнесся к решению РФС. Оспаривать бессмысленно, мы не хотим распрей»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции форварда Александра Кокорина на решение РФС не регистрировать игрока на осеннюю часть чемпионата России. Клуб сможет заявить футболиста только зимой.

    «Нет оснований сомневаться в квалификации органа, который принял решение по Кокорину. Подавая заявление, мы знали о наличии юридических рисков. Они случились. В РФС работают профессионально, мы принимаем это решение. Саша будет работать и готовиться к зиме.

    Оспаривать это бессмысленно. Мы не хотим заниматься распрями, мы будем работать. Если бы УДО наступило позже, ситуации бы не было вообще.

    С Сашей я уже поговорил, сегодня мы с ним виделись, говорил с ним после решения. Он с пониманием отнeсся, знал о рисках. Надеялись, что они не воплотятся, но так произошло. Он уже начал работу, вошeл в колею», – сказал Медведев.

    • Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

    Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +661

      Ганнибал Лектор 10 минут назад

      Злее будет. Весной Зенит получит самого сильного российского нападающего

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      Рейтинг: +2917

      САДЫЧОК 18 минут назад

      Походу эти пердуны из Рфс -ничего общего с Нашим футболом НЕ ИМЕЮТ !

      0
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      Рейтинг: +893

      ААМ 56 минут назад

      Не по теме. Главные беды российского футбола низкие скорости , и еще более низкая выносливость. Закладываются эти качества на молодёжном уровне. Есть и другие проблемы, но эти главные.

      0
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      Рейтинг: +69

      Enter2006 1 час назад

      Враньё, просто ему сказали: "молчи".

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