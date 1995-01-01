Медведев: «Кокорин с пониманием отнесся к решению РФС. Оспаривать бессмысленно, мы не хотим распрей»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции форварда Александра Кокорина на решение РФС не регистрировать игрока на осеннюю часть чемпионата России. Клуб сможет заявить футболиста только зимой.

«Нет оснований сомневаться в квалификации органа, который принял решение по Кокорину. Подавая заявление, мы знали о наличии юридических рисков. Они случились. В РФС работают профессионально, мы принимаем это решение. Саша будет работать и готовиться к зиме.

Оспаривать это бессмысленно. Мы не хотим заниматься распрями, мы будем работать. Если бы УДО наступило позже, ситуации бы не было вообще.

С Сашей я уже поговорил, сегодня мы с ним виделись, говорил с ним после решения. Он с пониманием отнeсся, знал о рисках. Надеялись, что они не воплотятся, но так произошло. Он уже начал работу, вошeл в колею», – сказал Медведев.

Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения