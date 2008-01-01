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    Журналист Бурбас: «Кононова действительно предлагали «Динамо» К. Бесполезно»

    Есть информация, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов может возглавить украинское «Динамо». Представители специалиста действительно выходили на киевлян, информирует журналист Игорь Бурбас.

    «Кононова действительно предлагали президенту «Динамо». Бесполезно. Белорусу не простили бы знаменитой футболки (см. фото) и публичного прислуживания недругу Украины», – написал Бурбас в социальной сети.

    • «Спартак» при Кононове потерпел четыре поражения подряд.
    • Москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
    • Ранее Кононов уже работал в УПЛ – в частности, возглавлял «Карпаты».

    Фото: «Чемпионат».

    Источник: твиттер Игоря Бурбаса

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3217

      paracetamol 1 час назад

      Даже хохлы майданные не берут. Дальше катиться некуда!

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