Скала – последний до Кононова тренер «Спартака», проигравший четыре матча подряд

Скала, Эмери, Кононов... Тренеры меняются, а итог один.
В десятом туре РПЛ «Спартак» всухую проиграл «Уфе» (0:1). Это четвертое подряд поражение для команды Олега Кононова.
Последним тренером москвичей, уступившим в четырех встречах подряд, был итальянец Невио Скала. После четырех поражений его не уволили – в дальнейшем он проиграл еще два матча и только потом ушел в отставку.
- Скала работал в «Спартаке» с 2003 по 2004 год.
- Московский клуб – последнее место работы итальянца.
- В таблице РПЛ «Спартак» сейчас идет седьмым – ниже «Уфы».