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    Скала – последний до Кононова тренер «Спартака», проигравший четыре матча подряд

    В десятом туре РПЛ «Спартак» всухую проиграл «Уфе» (0:1). Это четвертое подряд поражение для команды Олега Кононова.

    Последним тренером москвичей, уступившим в четырех встречах подряд, был итальянец Невио Скала. После четырех поражений его не уволили – в дальнейшем он проиграл еще два матча и только потом ушел в отставку.

    • Скала работал в «Спартаке» с 2003 по 2004 год.
    • Московский клуб – последнее место работы итальянца.
    • В таблице РПЛ «Спартак» сейчас идет седьмым – ниже «Уфы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3199

      paracetamol 7 минут назад

      Скала, Эмери, Кононов... Тренеры меняются, а итог один.

      0
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      Рейтинг: +269

      Я - легенда 14 минут назад

      Вы намекаете на то, что Спартак станет последним местом работы Олега Кононова? )))

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