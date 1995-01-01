Скала – последний до Кононова тренер «Спартака», проигравший четыре матча подряд

В десятом туре РПЛ «Спартак» всухую проиграл «Уфе» (0:1). Это четвертое подряд поражение для команды Олега Кононова.

Последним тренером москвичей, уступившим в четырех встречах подряд, был итальянец Невио Скала. После четырех поражений его не уволили – в дальнейшем он проиграл еще два матча и только потом ушел в отставку.