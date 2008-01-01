Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    У Кононова худший процент очков из всех тренеров, кто провел в «Спартаке» не менее 33 матчей

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов провел в клубе 33 матча. По проценту очков специалист имеет худший показатель из всех коллег, кто до него работал в клубе и принял участие как минимум в 33 встречах.

    В 17:30 по Москве начнется матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком». В РПЛ москвичи идут на шестом месте.

    • «Спартак» проиграл четыре из последних пяти матчей.
    • Кононов работает в клубе с прошлой осени.
    • Летом под руководством Кононова «Спартак» вылетел из Лиги Европы.

    Источник: твиттер Alexey Z. Spectre

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:22
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1272

      Борат 7 минут назад

      очки это не главное!
      вот стеночки-забегания это да!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73745
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru