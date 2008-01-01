У Кононова худший процент очков из всех тренеров, кто провел в «Спартаке» не менее 33 матчей

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов провел в клубе 33 матча. По проценту очков специалист имеет худший показатель из всех коллег, кто до него работал в клубе и принял участие как минимум в 33 встречах.

В 17:30 по Москве начнется матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком». В РПЛ москвичи идут на шестом месте.