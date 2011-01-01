19-летний Халанд – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Толковый парень, когда с Зенитом еще год назад Мольде играл, сильно выделялся на поле, странно что никто из наших не приметил.. Он тогда 2 ляма всего стоил, а сейчас уже в 10 раз больше
Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Халанд признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Помимо 19-летнего норвежца на награду претендовали вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария и хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич.
- Халанд оформил хет-трик в матче с «Генком» (6:2).
- Для него эта игра стала дебютной в ЛЧ.
- По информации Mundo Deportivo, форвардом интересуется «Барселона».