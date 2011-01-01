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    19-летний Халанд – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

    Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Халанд признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Помимо 19-летнего норвежца на награду претендовали вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария и хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич.

    Источник: Твиттер Лиги чемпионов

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1367

      Shaitan. 3 минуты назад

      Толковый парень, когда с Зенитом еще год назад Мольде играл, сильно выделялся на поле, странно что никто из наших не приметил.. Он тогда 2 ляма всего стоил, а сейчас уже в 10 раз больше

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