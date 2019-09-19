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    «Барселона» интересуется форвардом «Зальцбурга» Халандом, оформившим хет-трик в дебютном матче в ЛЧ

    Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Халанд может продолжить карьеру в «Барселоне».

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб следит за игрой норвежца еще с лета, когда он блистал на молодежном чемпионате мира.

    • Халанд оформил хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов против «Генка» (6:2).
    • На молодежном ЧМ 19-летний форвард забил 9 голов в ворота сборной Гондураса.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1076

      lek! 32 минуты назад

      Не плохо , да и молод .

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