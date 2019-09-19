«Барселона» интересуется форвардом «Зальцбурга» Халандом, оформившим хет-трик в дебютном матче в ЛЧ

Не плохо , да и молод .
Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Халанд может продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб следит за игрой норвежца еще с лета, когда он блистал на молодежном чемпионате мира.
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Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Халанд может продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб следит за игрой норвежца еще с лета, когда он блистал на молодежном чемпионате мира.