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    Широков – о многочисленных травмах ЦСКА: «Может, к тренерскому штабу обратимся? Где-то перестарались»

    Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков предположил, что большое количество травм у армейцев из-за неверного подхода тренерского штаба к нагрузкам.

    «По поводу того, что у ЦСКА некому играть, у них семь травмированных. Может, тогда к тренерскому штабу обратимся? У них мышечные травмы. Видимо, где-то перестарались», – сказал бывший футболист.

    • Армейцы проиграли «Лудогорцу» в матче ЛЕ со счетом 1:5.
    • Российская команда побеждала по итогам первого тайма, но после перерыва пропустила пять безответных голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11658

      bset 1 час назад

      Да уже давно пора сделать выводы. Дальше так продолжаться не может.

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