Широков – о многочисленных травмах ЦСКА: «Может, к тренерскому штабу обратимся? Где-то перестарались»

Да уже давно пора сделать выводы. Дальше так продолжаться не может.
Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков предположил, что большое количество травм у армейцев из-за неверного подхода тренерского штаба к нагрузкам.
«По поводу того, что у ЦСКА некому играть, у них семь травмированных. Может, тогда к тренерскому штабу обратимся? У них мышечные травмы. Видимо, где-то перестарались», – сказал бывший футболист.
- Армейцы проиграли «Лудогорцу» в матче ЛЕ со счетом 1:5.
- Российская команда побеждала по итогам первого тайма, но после перерыва пропустила пять безответных голов.