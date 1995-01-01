Широков – о многочисленных травмах ЦСКА: «Может, к тренерскому штабу обратимся? Где-то перестарались»

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков предположил, что большое количество травм у армейцев из-за неверного подхода тренерского штаба к нагрузкам.

«По поводу того, что у ЦСКА некому играть, у них семь травмированных. Может, тогда к тренерскому штабу обратимся? У них мышечные травмы. Видимо, где-то перестарались», – сказал бывший футболист.