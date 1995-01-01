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    Уткин – о поражении «Краснодара»: «Выводов не сделано, в здравом уме не топчутся на граблях»

    Блогер и комментатор Василий Уткин прокомментировал поражения российских клубов в первом туре Лиги Европы.

    «Что ж, я искусственно вверг себя в состояние, в котором обычно пребывает часть читателей (довольно большая): я в деловой поездке и не смотрел сегодня футбол. Совершенно убежден, что, если вдруг проморгал такое поражение (или два), смотреть уже нечего. Свершившийся разгром несет на себе в первую очередь эмоциональные последствия.

    Разница одна: с «Краснодаром» подобное уже случалось. И месяца не прошло. Значит, выводов не сделано. Да, могут отличаться игровые ошибки. Но если команда позволяет себя громить, то это большой пробел в чем-то главном. В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом. У каждой команды может быть плохой день или ошибочно выбранный первоначальный план. Остановиться, минимизировать потери – вот то, чем не владеет «Краснодар». Это совершенно ясно», – написал Уткин.

    • ЦСКА проиграл в матче Лиги Европы «Лудогорцу» со счетом 1:5.
    • «Краснодар» в том же турнире потерпели разгромное поражение от «Базеля» со счетом 0:5.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1319

      Фан666 25 минут назад

      Уткин прав. За месяц дважды так обосраться надо уметь. Раньше не покупали столько иностранцев за большие деньги и играли лучше. А тут упаковались и ноль выхлопа

      0
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      Рейтинг: +256

      Я - легенда 37 минут назад

      Да, трудно с Василием не согласиться.

      0
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      Рейтинг: -12049

      Январь 59 43 минуты назад

      Здравый смысл подсказывает , что игру соперника нужно разбирать по всем эпизодам. Более того с началом игровых турниров нужно завязывать бухать. Глядя на игру сложилось очень твердое убеждение, что ребятки не плохо отдохнули накануне в ночных клубах. В этот вечер на поле были не быки , а "бараны"

      1
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      Рейтинг: +2485

      yorgenbarenz 1 час назад

      Подозрительно проиграли команды,которым скоро встречаться между собой.Калории берегли для более важных дел?

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