Уткин – о поражении «Краснодара»: «Выводов не сделано, в здравом уме не топчутся на граблях»

Блогер и комментатор Василий Уткин прокомментировал поражения российских клубов в первом туре Лиги Европы.

«Что ж, я искусственно вверг себя в состояние, в котором обычно пребывает часть читателей (довольно большая): я в деловой поездке и не смотрел сегодня футбол. Совершенно убежден, что, если вдруг проморгал такое поражение (или два), смотреть уже нечего. Свершившийся разгром несет на себе в первую очередь эмоциональные последствия.

Разница одна: с «Краснодаром» подобное уже случалось. И месяца не прошло. Значит, выводов не сделано. Да, могут отличаться игровые ошибки. Но если команда позволяет себя громить, то это большой пробел в чем-то главном. В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом. У каждой команды может быть плохой день или ошибочно выбранный первоначальный план. Остановиться, минимизировать потери – вот то, чем не владеет «Краснодар». Это совершенно ясно», – написал Уткин.