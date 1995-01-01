Гончаренко – после 1:5 от «Лудогорца»: «Трагедией это нельзя назвать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Лудогорца» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Армейцы проиграли со счетом 1:5.

Российская команда побеждала по итогам первого тайма, но после перерыва пропустила пять безответных голов.

«Такие матчи тоже нужно пережить, их трудно принять, но надо. Когда 17-летний защитник выходит... Команда молодая сама по себе. Мы проиграли в скорости, в работе с мячом. Мы легко расставались с мячом, теряли на всех участках поля.

Трагедией это нельзя назвать, но большое разочарование, холодный душ. Это опыт, Дивеев и Карпов не играли в таких матчах, это сказывается. Состав был такой из-за физических тестов, понимали, что Чалову и Ильзату (Ахметову) нужно дать паузу. Но это сказалось, потому что нападающие не цеплялись за мячи.

Голы разобрать пока сложно, но Карпов выглядел неплохо. Понятно, что нельзя быть довольным защитой, но он принял несколько смелых решений», – сказал Гончаренко.