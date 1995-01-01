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    Гончаренко – после 1:5 от «Лудогорца»: «Трагедией это нельзя назвать»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Лудогорца» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    • Армейцы проиграли со счетом 1:5.
    • Российская команда побеждала по итогам первого тайма, но после перерыва пропустила пять безответных голов.

    «Такие матчи тоже нужно пережить, их трудно принять, но надо. Когда 17-летний защитник выходит... Команда молодая сама по себе. Мы проиграли в скорости, в работе с мячом. Мы легко расставались с мячом, теряли на всех участках поля.

    Трагедией это нельзя назвать, но большое разочарование, холодный душ. Это опыт, Дивеев и Карпов не играли в таких матчах, это сказывается. Состав был такой из-за физических тестов, понимали, что Чалову и Ильзату (Ахметову) нужно дать паузу. Но это сказалось, потому что нападающие не цеплялись за мячи.

    Голы разобрать пока сложно, но Карпов выглядел неплохо. Понятно, что нельзя быть довольным защитой, но он принял несколько смелых решений», – сказал Гончаренко.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:31
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6929

      ufos73 4 минуты назад

      «Такие матчи тоже нужно пережить" Ну тогда дома то же повтори, что б уж наверняка! )))

      0
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      Рейтинг: +239

      Swamp_07 12 минут назад

      Так у нас и молодежь медленная и весь чемпионат медленный! А куда торопиться то? Все расписано и схвачено. Преуспевают в России только тотализаторы!

      0
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      Рейтинг: +3166

      paracetamol 13 минут назад

      Накупил г-на, теперь сам расхлебывай!

      0
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      Рейтинг: +673

      sevsor 15 минут назад

      Да, действительно, ну накидали нам пять мячей впервые в истории клуба от болгарских команд , ну какая тут трагедия, опыт получили, проанализируем, сделаем выводы..."Это какой-то позор!", как говорил товарищ Швондер:)))

      1
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      Рейтинг: +275

      Ловкий Бубен 16 минут назад

      Если бы я был болельщиком ЦСКА это бы было для меня трагедией, а вам по моему на своих начхать, совести у вас нет, теперь будут вспоминать что за клуб был из Москвы? Ах да, ЦСКА...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1347

      Томик 18 минут назад

      Куда можно задонатить на психологическую помощь Игорьку, никто не знает? Беспокоюсь за него.

      0
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      Рейтинг: +244

      Я - легенда 20 минут назад

      Конечно, трагедией это назвать нельзя. Вот если бы 1:10 просрали - тогда да, трагедия. А так всего лишь небольшая неприятность ))))

      0
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      Рейтинг: +1271

      KalterJax 26 минут назад

      Позор!

      2
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      Рейтинг: +173

      Dobroe Teplo za CSKA > KalterJax 17 минут назад

      Позор! согласен.

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      Рейтинг: +1362

      Shaitan. 28 минут назад

      Разве что для всех российских болельщиков, а футболистам то че? Ну проиграли, миллионы же за это платить никто не перестанет?)

      3
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      Рейтинг: +1591

      _Kesh_Suntar_ 30 минут назад

      Ну что поделаешь!!!,,, что основные игроки в лазарете! А эксперимент не получился!

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