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    Карпов, Влашич и Нисимура – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Лудогорцем», Чалов – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Лудогорца» и ЦСКА на очный матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Лудогорец»: Ренан, Недялков, Форстер, Григоре, Сисиньо, Марселиньо, Баджи, Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Влашич, Обляков, Бийол, Нисимура.

    • Игра пройдет в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – ЦСКА.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10902

      sssrspartak 3 минуты назад

      сдается мне,что цска 2-0 победит!!только бы не как краснодар дерут!!

      0
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      Рейтинг: +1158

      CskaMoscovv 5 минут назад

      Будет непросто. Лудогорец может преподнести сюрприз как и Виктория Пльзень. Ничья будет не самым плохим результатом. И похоже это один из последних шансов для Нисимуры

      1
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      Рейтинг: +1591

      _Kesh_Suntar_ 20 минут назад

      Отл что не основной состав! Главная игра против Быков!,,,)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10657

      Garrincha58 > _Kesh_Suntar_ 1 минуту назад

      одного Чалова нет и это называется не основным

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      SlKruglov90. 35 минут назад

      Да Краснодар вообще никакой ужас дно!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +683

      ruded 37 минут назад

      интересный состав - еще интереснее будет посмотреть)

      0
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      Рейтинг: +1314

      Фан666 44 минуты назад

      На ничью могут только расчтитывать

      0
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      Рейтинг: +63

      vincentin 50 минут назад

      Кто такой Карпов?)

      0
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      Рейтинг: +69

      biber ru > vincentin 31 минуту назад

      Дата рождения: 14.07.2002, из молодёжки.

      1
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      Рейтинг: +10902

      sssrspartak > vincentin 1 минуту назад

      карпов друг героя аверина из сериала!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Ссппааррттаакк 52 минуты назад

      Кони не играйте сегодня как Быки. (Пожалуйста.).

      3
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      Рейтинг: +756

      Niko 53 минуты назад

      Странно, без Чалова и Ахметова...

      0
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      Рейтинг: +1953

      shurik45 > Niko 48 минут назад

      А что странного? В воскресенье еще с Краснодаром биться .

      0
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      Рейтинг: +756

      Niko > shurik45 25 минут назад

      Ну да, но этот матч не менее важен, да и Нисимура совсем никакой же

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