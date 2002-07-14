Карпов, Влашич и Нисимура – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Лудогорцем», Чалов – в запасе

сдается мне,что цска 2-0 победит!!только бы не как краснодар дерут!!
Стали известны стартовые составы «Лудогорца» и ЦСКА на очный матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Лудогорец»: Ренан, Недялков, Форстер, Григоре, Сисиньо, Марселиньо, Баджи, Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Влашич, Обляков, Бийол, Нисимура.
- Игра пройдет в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – ЦСКА.