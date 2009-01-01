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    Ривалдо: «С такой игрой Зидану придется выходить на трансферный рынок уже зимой»

    Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо поделился мнением об игре «Реала» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «Зидану предстоит проделать огромную работу, чтобы вернуть ту команду, которая три раза подряд выиграла Лигу чемпионов. «Реал» всегда является раздражителем для соперников, поэтому они выкладываются на сто процентов.

    Да, у мадридцев в матче с «ПСЖ» было много потерь. Не хватало лидерства Серхио Рамоса на поле, в полузащите также не было важных футболистов. Когда у вас недостаточно игроков, которые способны компенсировать в качестве отсутствие других, ситуация может стать плачевной.

    Полагаю, что в зависимости от того, как «Реал» будет выступать в ближайшие месяцы, Зидану, возможно, придется выходить на трансферный рынок уже зимой, чтобы усилить состав одним или двумя топ-игроками», – сказал Ривалдо.

    • «ПСЖ» разгромил «Реал» со счетом 3:0.
    • В Примере мадридцы занимают третье место по итогам четырех туров.
    • Минувшим летом клуб потратил на трансферы 307,5 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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