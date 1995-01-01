Федун предложил проверять арбитров РПЛ на детекторе лжи

По данным Metaratings.ru, на заседании исполкома РФС в четверг владелец «Спартака» Леонид Федун предложил проводить проверки судей на полиграфе.

По его словам, это необходимо делать перед началом сезона. Все судьи, кроме квалификационных тестов, должны проходить проверку на детекторе лжи, считает Федун.

Предложение владельца «Спартака» одобрил президент ЦСКА Евгений Гинер. В ходе обсуждений он заявил, что «так, как судят в этом сезоне, не судили никогда».

Гинер также сказал главе департамента судейства РФС Александру Егорову, что он и сам готов пройти детектор лжи и ответить на все вопросы по своей футбольной деятельности.