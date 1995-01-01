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    Федун предложил проверять арбитров РПЛ на детекторе лжи

    По данным Metaratings.ru, на заседании исполкома РФС в четверг владелец «Спартака» Леонид Федун предложил проводить проверки судей на полиграфе.

    По его словам, это необходимо делать перед началом сезона. Все судьи, кроме квалификационных тестов, должны проходить проверку на детекторе лжи, считает Федун.

    Предложение владельца «Спартака» одобрил президент ЦСКА Евгений Гинер. В ходе обсуждений он заявил, что «так, как судят в этом сезоне, не судили никогда».

    Гинер также сказал главе департамента судейства РФС Александру Егорову, что он и сам готов пройти детектор лжи и ответить на все вопросы по своей футбольной деятельности.

    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12220

      slavutiq70 1 минуту назад

      Нормальный вариант,,,судейство в этом чемпе вообще пииииииздец

      0
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      Рейтинг: +2832

      AtticusFinch 15 минут назад

      Толку от этой ерунды

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Dizgen 15 минут назад

      Правильно!!!

      0
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      Рейтинг: +3514

      Zubo 18 минут назад

      Если детектор починён Спартаком , то это ничего не изменит ...

      1
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      Рейтинг: +3155

      paracetamol 18 минут назад

      Гинера неплохо бы проверить. Погладить утюгом, многое бы рассказал.

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