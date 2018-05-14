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    Судья Чистяков пройдет проверку на детекторе лжи в связи с желтой карточкой Смолову

    Арбитр Артем Чистяков в Москве по собственной инициативе пройдет проверку на детекторе лжи.

    Судья хочет доказать, что неумышленно ошибся, показав желтую карточку нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

    Из-за перебора желтых карточек Смолов пропустил матч с ЦСКА. Апелляция «Краснодара» по отмене предупреждения была отклонена.

    После того матча РФС отстранил Чистякова от работы до конца 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2018 20:22
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 13:06

      Время упущено ,что теперь об этом вспоминать. Здесь помогла бы только "система повторов".

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 11:40

      после времени то что толку, но вот бы и для остальных судей такую практику ввести и не только для наших, ведь косячат постоянно в самых важных и ответственных моментах и матчах и хорошо бы сразу после игры их решения отменять могли, а то толку ошибку их признают а решение не отменяют то команде от этого не легче.

      3
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 15 мая 2018, 05:10

      Прикол на приколе этот РФПЛ)))

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 15 мая 2018, 00:51

      во как!!! а ЦСКА засчитают "технарь" и Краснодар с армейцами поменяются местами???

      или Чистяков КОМПЕНСИРУЕТ Краснодару разницу в стоимости группового тура ЛЧ и ЛЕ???


      смысл от всего происходящего???

      отстранить пожизненно!! и всех руководителей выше Чистякова ТОЖЕ!!

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > belarus-gomel 15 мая 2018, 08:38

      Режиссер еще не успокоился, страсти нагнетаются, а то о чем гундеть еще месяц...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 мая 2018, 23:57

      Так а что толку что судья, судьи ошибаются это и так понятно, раз повторы сцыте вводить в игру, так хоть после матча те ошибки которые можно исправить исправляйте.
      Насимулировал и ввел судью в заблуждение держи дисквалификацию, косяк судьи и карточки не было , так отмените! Какого де хрена вы игрока дважды наказываете, сначала по ошибки давая карточку, а потом еще пропуском игры которого он не заслужил.
      Долбаклюи у нас в футбольном руководстве и это давно всем известно, даже простые вещи не могут организовать и тянут развития футбола в низ.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 23:51

      Зато протащил коней в ЛЧ, потому и огреб нехило, с 12 евролямов наверно перепало!

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 14 мая 2018, 23:50

      Арбитр Чистяков пройдёт проверку на детекторе лжи???

      Что-то НЕЛАДНОЕ творится в нашем судейском департаменте!
      ДОСКАНДАЛИЛИСЬ до детектора, нет не правды, а ЛЖИ!
      Потому как ЛОЖЬ, наших арбитров, стала нормой футбольной жизни и помогает арбитрам СКАНДАЛИТЬ, согласно ЦЕНЫ вопроса.

      Судья Чистяков и другие скандалят, а Будогосский с Егоровым ОТМАЗЫВАЮТ всеми НЕПРАВДАМИ!
      А какую СКАЗОЧНУЮ отмазку ПРИДУМАЛ Егоров на скандальное судейство Карасёва!
      Ни в сказке сказать, ни ПЕРОМ описать.
      Ну, просто СКАЗОЧНИК судейский, а не чиновник от футбольного судейства.
      Отмазывать научился, а честно СКАЗАТЬ не может!
      Не хватает УМА, слов и СОВЕСТИ!
      Надо бы на ДЕТЕКТОРЕ Егорова проверить!
      Нет! Не правды, а ЛЖИ!!!
      Потому как его ОТМАЗКА уж очень ЛЖИВАЯ получилась!
      Сразу видно Будогосского школа юного сказочника и отмазочника.
      Сочинять ГЛУПЫЕ отмазки в судейском департаменте научились, а вот, честно судить НЕТ!

      Что при Будогосском, что сейчас при Егорове - одна и та же СКАНДАЛЬНАЯ картина.
      Судей отмазывают, а потом вновь посылают СКАНДАЛИТЬ.
      Будогосский начал с судейских скандалов и ими же и закончил, и вот теперь Егоров, подхватил скандальную судейскую эстафету Будогосского!!!
      Скандалят! Скандалят! Скандалят!
      Конца и края не видно этим скандалам.
      В последнем туре сразу ТРОЕ судей получили ДВОЙКИ за безобразное судейство.
      По итогам последнего 30-го тура неудовлетворительные оценки получили Сергей Карасёв, Сергей Лапочкин и Алексей Николаев.
      Это уже не первая двойка у этих судей!
      За прошлый и этот сезон по пять ДВОЕК у каждого!!!

      На протяжении всего прошлого и этого сезона судьи плохо работали, но их ВЫГОРАЖИВАЛИ.
      Судьи чувствуют свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ и поэтому, судят, согласно цены вопроса.
      Некоторых надо пожизненно отстранять от футбола.
      Только так можно навести ПОРЯДОК в нашем судействе.
      Так предвзято судить и откровенно скандалить - НЕЛЬЗЯ!!!

      С этим надо РАЗБИРАТЬСЯ, а не сочинять ГЛУПЫЕ отмазки ошибок судей!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 мая 2018, 22:39

      А толку ??? Краснодару добавят три очка ??? Бред какой-то...

      5
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      Рейтинг: +673

      life85 14 мая 2018, 22:03

      Да какая уже разница ???!!!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 мая 2018, 21:48

      Клоунаду устроили !!!

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