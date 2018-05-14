Судья Чистяков пройдет проверку на детекторе лжи в связи с желтой карточкой Смолову

Арбитр Артем Чистяков в Москве по собственной инициативе пройдет проверку на детекторе лжи.

Судья хочет доказать, что неумышленно ошибся, показав желтую карточку нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

Из-за перебора желтых карточек Смолов пропустил матч с ЦСКА. Апелляция «Краснодара» по отмене предупреждения была отклонена.

После того матча РФС отстранил Чистякова от работы до конца 2018 года.