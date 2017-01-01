Гинер раскритиковал Егорова на исполкоме РФС

Ни к чему эти комментарии. В рабочей обстановке обсудили, что кого по работе не устраивает, а за пределами лучше не болтать.
В ходе исполкома РФС обсуждались вопросы судейства в РПЛ.
Президент ЦСКА Евгений Гинер подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, который присутствовал на заседании.
После исполкома РФС Гинер отказался общаться с журналистами по вопросам судейства. Президент ЦСКА сел в автомобиль и уехал, перед этим молча указав на здание РФС, когда его просили прокомментировать работу судей.
Ранее на общем собрании девять клубов РПЛ выступили с критикой судейства на старте сезона.