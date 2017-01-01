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    Гинер раскритиковал Егорова на исполкоме РФС

    В ходе исполкома РФС обсуждались вопросы судейства в РПЛ.

    Президент ЦСКА Евгений Гинер подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, который присутствовал на заседании.

    После исполкома РФС Гинер отказался общаться с журналистами по вопросам судейства. Президент ЦСКА сел в автомобиль и уехал, перед этим молча указав на здание РФС, когда его просили прокомментировать работу судей.

    Ранее на общем собрании девять клубов РПЛ выступили с критикой судейства на старте сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11640

      bset 32 минуты назад

      Ни к чему эти комментарии. В рабочей обстановке обсудили, что кого по работе не устраивает, а за пределами лучше не болтать.

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