Гинер раскритиковал Егорова на исполкоме РФС

В ходе исполкома РФС обсуждались вопросы судейства в РПЛ.

Президент ЦСКА Евгений Гинер подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, который присутствовал на заседании.

После исполкома РФС Гинер отказался общаться с журналистами по вопросам судейства. Президент ЦСКА сел в автомобиль и уехал, перед этим молча указав на здание РФС, когда его просили прокомментировать работу судей.

Ранее на общем собрании девять клубов РПЛ выступили с критикой судейства на старте сезона.