Крал, Шюррле и Тиль отправились на матч «Спартака» с «Уфой»

Уфа этих проходимцев вынесет в одну калитку.
Пресс-служба «Спартака» опубликовала фото игроков команды из аэропорта перед вылетом в Уфу.
На матч отправились хавбеки Алекс Крал, Андре Шюррле, Гус Тиль, Роман Зобнин, защитники Илья Кутепов и Айртон Лукас, а также другие футболисты красно-белых.
- «Спартак» проиграл четыре из последних пяти матчей.
- В 10-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Уфой». Матч пройдет в пятницу, начало – в 17:30 мск.
twit text
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 19, 2019