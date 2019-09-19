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    Крал, Шюррле и Тиль отправились на матч «Спартака» с «Уфой»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала фото игроков команды из аэропорта перед вылетом в Уфу.

    На матч отправились хавбеки Алекс Крал, Андре Шюррле, Гус Тиль, Роман Зобнин, защитники Илья Кутепов и Айртон Лукас, а также другие футболисты красно-белых.

    • «Спартак» проиграл четыре из последних пяти матчей.
    • В 10-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Уфой». Матч пройдет в пятницу, начало – в 17:30 мск.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3155

      paracetamol 12 минут назад

      Уфа этих проходимцев вынесет в одну калитку.

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      Рейтинг: +20048

      oyabun 16 минут назад

      Как то странно выборочно перечислили игроков отправившихся в Уфу. А полный список написать рука устала?

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