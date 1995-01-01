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    Претендентов на «Золотой мяч» назовут 21 октября. Церемония награждения пройдет 2 декабря

    Журнал France Football объявит имена номинантов на «Золотой мяч» 21 октября.

    Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже. В этот день также вручат женский «Золотой мяч», награду лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина, только что учрежденный France Football.

    • В 2018 году «Золотой мяч» вручали 3 декабря. Впервые в истории награда вручалась лучшей футболистке и лучшему молодому футболисту.
    • Награду лучшему футболисту мира получил хавбек «Реала» Лука Модрич.

    Источник: France Football

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      Dizgen 6 минут назад

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