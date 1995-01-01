Претендентов на «Золотой мяч» назовут 21 октября. Церемония награждения пройдет 2 декабря

Журнал France Football объявит имена номинантов на «Золотой мяч» 21 октября.

Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже. В этот день также вручат женский «Золотой мяч», награду лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина, только что учрежденный France Football.