Претендентов на «Золотой мяч» назовут 21 октября. Церемония награждения пройдет 2 декабря

Криштиану Forever
Журнал France Football объявит имена номинантов на «Золотой мяч» 21 октября.
Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже. В этот день также вручат женский «Золотой мяч», награду лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина, только что учрежденный France Football.
- В 2018 году «Золотой мяч» вручали 3 декабря. Впервые в истории награда вручалась лучшей футболистке и лучшему молодому футболисту.
- Награду лучшему футболисту мира получил хавбек «Реала» Лука Модрич.