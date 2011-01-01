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    Гилерме вошел в команду второго дня Лиги чемпионов

    Голкипер «Локомотива» Гилерме был включен в сборную второго дня 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии Whoscored.

    Кроме Гилерме, в команде не оказалось представителей «Локомотива».

    Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: Киран Триппьер, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико»), Дино Перич («Динамо» Загреб), Хуан Бернат («ПСЖ»).

    Полузащитники: Мислав Оршич, Ариян Адеми (оба — «Динамо» Загреб), Тьяго Алькантара («Бавария»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).

    Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

    • «Локомотив» обыграл «Байер» со счетом 2:1.
    • Единственный гол Гилерме пропустил от защитника «Локо» Бенедикта Хеведеса.

    Источник: твиттер Whoscored

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2254

      TOMSON 13 минут назад

      Что-то я не увидел от Гили чего-то сверх. Да сейв был, но один. Как же тогда остальные стояли, если Гиля лучшим оказался?

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      Рейтинг: +1978

      Черкизовский Кот 14 минут назад

      На мой скромный взгляд, лучшим у Локо был Крыховяк. Но и Гиля - молодец, от соперников не пропустил.

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