Гилерме вошел в команду второго дня Лиги чемпионов

Что-то я не увидел от Гили чего-то сверх. Да сейв был, но один. Как же тогда остальные стояли, если Гиля лучшим оказался?
Голкипер «Локомотива» Гилерме был включен в сборную второго дня 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии Whoscored.
Кроме Гилерме, в команде не оказалось представителей «Локомотива».
Вратарь: Гилерме («Локомотив»).
Защитники: Киран Триппьер, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико»), Дино Перич («Динамо» Загреб), Хуан Бернат («ПСЖ»).
Полузащитники: Мислав Оршич, Ариян Адеми (оба — «Динамо» Загреб), Тьяго Алькантара («Бавария»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).
- «Локомотив» обыграл «Байер» со счетом 2:1.
- Единственный гол Гилерме пропустил от защитника «Локо» Бенедикта Хеведеса.