Гилерме вошел в команду второго дня Лиги чемпионов

Голкипер «Локомотива» Гилерме был включен в сборную второго дня 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии Whoscored.

Кроме Гилерме, в команде не оказалось представителей «Локомотива».

Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Киран Триппьер, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико»), Дино Перич («Динамо» Загреб), Хуан Бернат («ПСЖ»).

Полузащитники: Мислав Оршич, Ариян Адеми (оба — «Динамо» Загреб), Тьяго Алькантара («Бавария»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).