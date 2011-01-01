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    Селюк: «Боря Ротенберг должен быть вице-капитаном «Локомотива». Где он, там победа»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что его клиент Борис Ротенберг помогает побеждать «Локомотиву», несмотря на травму.

    «Ротенберг в раздевалке очень помогает «Локомотиву» с атмосферой, результаты это доказывают. Там где он, там победа. В «Москве» у него было 4-е место, в «Ростове» 2-е место, сейчас в «Локомотиве».

    Можно говорить всe, что угодно, но такая деталь есть. Есть то, что Боря должен быть вообще вице-капитаном команды, когда восстановится. Он имеет авторитет в команде. Репутация его и его семьи не вызывает вопросов», – сказал Селюк.

    • В среду вечером «Локомотив» в гостевом матче Лиги чемпионов обыграл «Байер» со счетом 2:1.
    • 33-летний Ротенберг выступает за московский клуб с 2016 года.
    • Контракт между сторонами истекает следующим летом.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      vmonomah17 21 минуту назад

      Лучше сразу назначить Борю играющим генеральным директором и тренером! Локо сразу начнет такие мега трансферы совершать, что газпрому и не снилось)))

      2
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      Рейтинг: +10

      BarSuk75 34 минуты назад

      Лизнул))

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