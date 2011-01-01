Селюк: «Боря Ротенберг должен быть вице-капитаном «Локомотива». Где он, там победа»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что его клиент Борис Ротенберг помогает побеждать «Локомотиву», несмотря на травму.

«Ротенберг в раздевалке очень помогает «Локомотиву» с атмосферой, результаты это доказывают. Там где он, там победа. В «Москве» у него было 4-е место, в «Ростове» 2-е место, сейчас в «Локомотиве».

Можно говорить всe, что угодно, но такая деталь есть. Есть то, что Боря должен быть вообще вице-капитаном команды, когда восстановится. Он имеет авторитет в команде. Репутация его и его семьи не вызывает вопросов», – сказал Селюк.