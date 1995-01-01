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    Мюллер провел 106-й матч в ЛЧ. Это новый рекорд «Баварии»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:0).

    Данная игра стала для немца 106-й в составе мюнхенской команды в самом престижном еврокубковом турнире.

    Как сообщает Opta, это новый рекорд клуба. 30-летний форвард превзошел достижение Филиппа Лама (105).

    • Мюллер – воспитанник «Баварии».
    • Футболист дебютировал за основу в августе 2007 года.
    • В ЛЧ он забил 43 гола и сделал 20 результативных передач.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3367

      Viper for CSKA 16 минут назад

      Так держать, Томас! Какие бы проблемы сейчас не наблюдались в его карьере, Мюллер, в любом случае, легенда Баварии и всего немецкого футбола. Тем более этот сезон он начал очень даже неплохо.

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    sv1969
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