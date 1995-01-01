Мюллер провел 106-й матч в ЛЧ. Это новый рекорд «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:0).

Данная игра стала для немца 106-й в составе мюнхенской команды в самом престижном еврокубковом турнире.

Как сообщает Opta, это новый рекорд клуба. 30-летний форвард превзошел достижение Филиппа Лама (105).