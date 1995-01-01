Мюллер провел 106-й матч в ЛЧ. Это новый рекорд «Баварии»

Так держать, Томас! Какие бы проблемы сейчас не наблюдались в его карьере, Мюллер, в любом случае, легенда Баварии и всего немецкого футбола. Тем более этот сезон он начал очень даже неплохо.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:0).
Данная игра стала для немца 106-й в составе мюнхенской команды в самом престижном еврокубковом турнире.
Как сообщает Opta, это новый рекорд клуба. 30-летний форвард превзошел достижение Филиппа Лама (105).
- Мюллер – воспитанник «Баварии».
- Футболист дебютировал за основу в августе 2007 года.
- В ЛЧ он забил 43 гола и сделал 20 результативных передач.