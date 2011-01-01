Тухель: «Если кто-то спросит, собираемся ли мы выиграть ЛЧ, я просто встану и уйду»

Еще бы.Сверхмотивированного Ди Марии хватило для Реала)
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».
«В первую очередь, если кто-то спросит меня, собираемся ли мы выиграть Лигу чемпионов, я просто встану и уйду с пресс-конференции.
Эта победа – заслуга всей команды, работавшей сообща с мячом и без него. Я вижу команду каждый день, и она готова прибавлять и усиленно работать. Сегодня нам довелось продемонстрировать это. Впрочем, делать подобное каждые три дня сложно.
Когда мы играем без Неймара, Мбаппе и Кавани, это может даже помочь. Люди говорят, что мы не фавориты, и это может снять давление. Все время без них играть, конечно, сложно. Нам нужны все наши футболисты.
Если хочешь обыграть «Реал», готовься к сложностям. Это топ-клуб. Потребуется и немного удачи. Думаю, мы заслужили победу и играли с большим напором. Нам пришлось трудно, но болельщики помогли сыграть лучше и забить первыми», – сказал Тухель.
- «ПСЖ» разгромил «Реал» со счетом 3:0.
- Дубль оформил Анхель Ди Мария, еще один гол в активе Тома Менье.
- Мадридцы ни разу не пробили в створ ворот парижан за 90 минут матча.