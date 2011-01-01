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    Тухель: «Если кто-то спросит, собираемся ли мы выиграть ЛЧ, я просто встану и уйду»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

    «В первую очередь, если кто-то спросит меня, собираемся ли мы выиграть Лигу чемпионов, я просто встану и уйду с пресс-конференции.

    Эта победа – заслуга всей команды, работавшей сообща с мячом и без него. Я вижу команду каждый день, и она готова прибавлять и усиленно работать. Сегодня нам довелось продемонстрировать это. Впрочем, делать подобное каждые три дня сложно.

    Когда мы играем без Неймара, Мбаппе и Кавани, это может даже помочь. Люди говорят, что мы не фавориты, и это может снять давление. Все время без них играть, конечно, сложно. Нам нужны все наши футболисты.

    Если хочешь обыграть «Реал», готовься к сложностям. Это топ-клуб. Потребуется и немного удачи. Думаю, мы заслужили победу и играли с большим напором. Нам пришлось трудно, но болельщики помогли сыграть лучше и забить первыми», – сказал Тухель.

    • «ПСЖ» разгромил «Реал» со счетом 3:0.
    • Дубль оформил Анхель Ди Мария, еще один гол в активе Тома Менье.
    • Мадридцы ни разу не пробили в створ ворот парижан за 90 минут матча.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +741

      GSmall 1 час назад

      Еще бы.Сверхмотивированного Ди Марии хватило для Реала)

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