Армейцы, ждём продолжения подвига Локомотива.Радуйте почаще Ваших болельщиков.Уверен,сегодня за Вас будут держать кулаки не только Ваши поклонники,но и болелы многих других команд.
Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лудогорцем» и ЦСКА.
Игра пройдет в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Начало – в 22:00 по московскому времени.
Ранее команды не встречались друг с другом в официальных поединках.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – ЦСКА.