Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лудогорцем» и ЦСКА.

Игра пройдет в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ранее команды не встречались друг с другом в официальных поединках.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – ЦСКА.