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    Лига Европы. ЦСКА в гостях встретится с «Лудогорцем»

    Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лудогорцем» и ЦСКА.

    Игра пройдет в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Ранее команды не встречались друг с другом в официальных поединках.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – ЦСКА.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +117

      playsh 25 секунд назад

      Армейцы, ждём продолжения подвига Локомотива.Радуйте почаще Ваших болельщиков.Уверен,сегодня за Вас будут держать кулаки не только Ваши поклонники,но и болелы многих других команд.

      0
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      Рейтинг: +1625

      Snek 7 минут назад

      Когда-то Лудогорец на этом стадион обыгрывал Хоффенхайм в групповом этапе ЛЧ. Да и вообще пару лет назад смотрел как клуб с возможным будущем. Сейчас думаю если они смогут проиграть меньше чем в три мяча ЦСКА на своём поле, это будет уже неплохо.

      0
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      Рейтинг: +110

      _Scorpio_ 29 минут назад

      Не думаю, что у ЦСКА могут быть какие-то проблемы сегодня. Ждем победы и удачи!

      0
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      Рейтинг: -14045

      пьяныйхоровод 33 минуты назад

      Лудогорец в последнее время навёл шороху в Европе - поэтому недооценивать их нельзя . Армейцам удачи и конечно брать только 3 очка !!!

      0
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      Рейтинг: +875

      ААМ 47 минут назад

      ЦСКА только победа. Ждём и Португалия снова позади.

      0
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      Рейтинг: +834

      Jhon1989 52 минуты назад

      Удачи!!! Только победа!

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      Рейтинг: +1

      pavlik1991 1 час назад

      Вперееед ЦСКА)))))

      1
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      Рейтинг: +11635

      bset 1 час назад

      Поболели за Зенит и Локомотив, теперь поболеем за ЦСКА и Краснодар. Третий клуб ЛЧ не отдадим! Жаль только, что болеть приходится за 4 клуба, а не за 5 или даже 6.

      6
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      Рейтинг: +9643

      vladimir-7 1 час назад

      Всем нужно играть за себя и за травмированных, ЦСКА нужна победа,
      болеем за команду.

      4
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