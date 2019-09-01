Ковач – о разгроме «Црвены Звезды»: «Могли забить на пару голов больше, но соперники действовали очень самоотверженно»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал крупную победу своей команды над «Црвеной Звездой» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы можем быть очень довольны. Здорово, что нам удалось создать столько опасных моментов. Мы вполне могли забить на пару голов больше. Но соперники действовали очень самоотверженно, хорошо оборонялись и постоянно располагались глубоко.

Теперь мы должны восстановить силы и через 72 часа снова показать хорошую игру в матче с «Кельном», – сказал Ковач.