Роналду: «Я был в шаге от перехода в «Арсенал». Ценю, что клуб сделал для меня и особенно Венгер»

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что в прошлом десятилетии был близок к трансферу в «Арсенал». Португалец благодарен лондонскому клубу.

«Я был в шаге от перехода в «Арсенал». Ценю, что этот клуб сделал для меня и особенно Арсен Венгер. Это футбол, и ты не знаешь, что в нем случится дальше», – цитирует Роналду Marca.