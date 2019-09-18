Роналду: «Я был в шаге от перехода в «Арсенал». Ценю, что клуб сделал для меня и особенно Венгер»

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что в прошлом десятилетии был близок к трансферу в «Арсенал». Португалец благодарен лондонскому клубу.
«Я был в шаге от перехода в «Арсенал». Ценю, что этот клуб сделал для меня и особенно Арсен Венгер. Это футбол, и ты не знаешь, что в нем случится дальше», – цитирует Роналду Marca.
- В 2003 году португалец перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
- Англичане заплатили за игрока 19 миллионов евро.
- За «Юнайтед» Роналду выступал до 2009 года.