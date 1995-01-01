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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» вел в два мяча, но упустил победу над «Олимпиакосом»

    «Тоттенхэм» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов играл в Греции против «Олимпиакоса». Англичане вели в два мяча, но упустили победу.

    Ничью грекам принес гол с пенальти Матье Вальбуэна. У гостей также с 11 метров забил нападающий Гарри Кейн.

    Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур

    Олимпиакос (Греция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Кейн, 26 (с пенальти); 0:2 – Лукас, 30; 1:2 – Поденсе, 44; 2:2 – Вальбуэна, 54 (с пенальти).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +913

      Стаz 22 минуты назад

      А я сразу своем краснодарскому другу говорил, что греки сильны, просто мы их не видим особо, а команда там очень приличная сей час

      0
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      Рейтинг: +1082

      21082014 33 минуты назад

      Деле Алли и Эриксен пока далеки от своей оптимальной формы,потому и пробуксовывают шпоры.

      0
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      Рейтинг: +11628

      bset 58 минут назад

      Дааа, такому Олимпиакосу не стыдно было проиграть со стороны Краснодара. Похоже реально сильны сейчас.

      3
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      Рейтинг: +1150

      Marley Bob 1 час назад

      Греки заслуживают самых лестных слов.отыграть два мяча у финалиста последней Лиги,это дорогого стоит.

      1
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      Рейтинг: +157

      kliker > Marley Bob 55 минут назад

      Греки выиграли все последие 10-15 матчей, даже мысли не допускал, что они вдруг кому-то проиграют. Думал выиграют, а они вышли как 12 защитников, все испуганные, но потом пришли в себя.

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