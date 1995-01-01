Лига чемпионов. «Тоттенхэм» вел в два мяча, но упустил победу над «Олимпиакосом»

«Тоттенхэм» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов играл в Греции против «Олимпиакоса». Англичане вели в два мяча, но упустили победу.

Ничью грекам принес гол с пенальти Матье Вальбуэна. У гостей также с 11 метров забил нападающий Гарри Кейн.

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур

Олимпиакос (Греция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Кейн, 26 (с пенальти); 0:2 – Лукас, 30; 1:2 – Поденсе, 44; 2:2 – Вальбуэна, 54 (с пенальти).

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