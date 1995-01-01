Крыховяк, Мариу и Смолов – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Байером»

Состав почти как у Барсы.
Стали известны стартовые составы «Байера» и «Локомотива» на очный матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Байер»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли, Баумгартлингер, Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Белльараби.
«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу, Жемалетдинов, Смолов.
- Матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».
- Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.