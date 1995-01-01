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    Крыховяк, Мариу и Смолов – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Байером»

    Стали известны стартовые составы «Байера» и «Локомотива» на очный матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Байер»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли, Баумгартлингер, Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Белльараби.

    «Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

    • Матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».
    • Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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