Это’О: «Хочу стать первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов»

Так делай, а не языком трепи мол я негр и меня должны сразу в Барсу тренером взять...иди потренируй какой нибудь клуб из низов, а потом уже видно будет какой ты тренер
Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это'О рассказал о своих амбициях стать победителем Лиги чемпионов в качестве тренера.
«Однажды я вернусь в «Барселону». Пока не знаю, как, но точно сделаю это. Я хочу стать первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов. При этом я хочу, чтобы моя команда играла также, как при Гвардиоле», – сказал камерунец.
- Это'О выступал за «Барсу» с 2004 по 2009 год.
- Нападающий выиграл с каталонской командой 8 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.
- 7 сентября африканец объявил о завершении карьеры.