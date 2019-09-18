Это’О: «Хочу стать первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов»

Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это'О рассказал о своих амбициях стать победителем Лиги чемпионов в качестве тренера.

«Однажды я вернусь в «Барселону». Пока не знаю, как, но точно сделаю это. Я хочу стать первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов. При этом я хочу, чтобы моя команда играла также, как при Гвардиоле», – сказал камерунец.