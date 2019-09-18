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    Это’О: «Хочу стать первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов»

    Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это'О рассказал о своих амбициях стать победителем Лиги чемпионов в качестве тренера.

    «Однажды я вернусь в «Барселону». Пока не знаю, как, но точно сделаю это. Я хочу стать первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов. При этом я хочу, чтобы моя команда играла также, как при Гвардиоле», – сказал камерунец.

    • Это'О выступал за «Барсу» с 2004 по 2009 год.
    • Нападающий выиграл с каталонской командой 8 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.
    • 7 сентября африканец объявил о завершении карьеры.

    Источник: Cadena SER

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      InterMilLano1908 49 минут назад

      Так делай, а не языком трепи мол я негр и меня должны сразу в Барсу тренером взять...иди потренируй какой нибудь клуб из низов, а потом уже видно будет какой ты тренер

      0
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      Рейтинг: +29

      Barçist 1 час назад

      Революция намечается?
      Самюэль Это'О: "Хави Эрнандес - гребаный мастер в Катаре. Если он не будет тренировать "Барсу", я убью его! »
      Френки де Йонгу понравился комментарий фаната с хэштегом "#Valverdeout" через Instagram. Это было замечено некоторыми фанатами до того, как игрок удалил свое «лайк».
      Ранее, после неудачного розыгрыша Барсы против Осасуны в Ла Лиге, Жерар Пике также был замечен в том же.

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      Рейтинг: +7363

      alex1951 1 час назад

      ....а мы все ждем
      когда Дзю это скажет...

      0
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      Рейтинг: -6

      the teacher 1 час назад

      Как настоящий дагестанец он должен сделать это с Анжи

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      Рейтинг: +543

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      А я Это`О хочу спать_ ) сейчас пойду, включу локо с байером, и все) И ты иди и сделай, а не говори.

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