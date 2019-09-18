Зобнин: «Ребята уже отошли от неудачи в матче с «Уралом». Мы провели работу над ошибками»

Там у Уфы 12-й игрок появился - Вадим Евсеев. Он очень технично обращается с мячом при помощи попы ))
Будет тяжело.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура РПЛ с «Уфой».
«Подготовка идет по плану: вчера были нагрузки, сегодня — восстановление. Ребята уже отошли от неудачи в последнем матче с «Уралом». «Уфа» принимает соперников на синтетическом поле; это крепкая, боевая команда. Но мы провели работу над ошибками, так что надеемся на положительный результат», – сказал Зобнин.
- Матч «Уфа» – «Спартак» состоится в пятницу, начало — в 17:30 по московскому времени.
- В 9-м туре «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2).
- Московский клуб занимает шестое место в РПЛ с 14 очками.