Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Зобнин: «Ребята уже отошли от неудачи в матче с «Уралом». Мы провели работу над ошибками»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура РПЛ с «Уфой».

    «Подготовка идет по плану: вчера были нагрузки, сегодня — восстановление. Ребята уже отошли от неудачи в последнем матче с «Уралом». «Уфа» принимает соперников на синтетическом поле; это крепкая, боевая команда. Но мы провели работу над ошибками, так что надеемся на положительный результат», – сказал Зобнин.

    • Матч «Уфа» – «Спартак» состоится в пятницу, начало — в 17:30 по московскому времени.
    • В 9-м туре «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2).
    • Московский клуб занимает шестое место в РПЛ с 14 очками.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:10
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +219

      Я - легенда 58 секунд назад

      Там у Уфы 12-й игрок появился - Вадим Евсеев. Он очень технично обращается с мячом при помощи попы ))

      Будет тяжело.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Axe111 6 минут назад

      Ты проведёшь работу над ошибками когда немедленно закончишь с футболом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1647

      erma 14 минут назад

      Ой, да любая команда как глянет в сторону Кононова, начинает вибрировать от страха (или от смеха?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11622

      bset 34 минуты назад

      Отошли от матча с Уралом, теперь готовы побеждать в еврокуб... аа, ну да...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      subbotaspartak 46 минут назад

      Просто хочется победить.
      мать всех ептить!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12181

      slavutiq70 52 минуты назад

      Да здесь хоть отошли хоть не отошли,,,,,удачи с этим физруком не видать,,,ну да можем выиграть у Уфы,,а потом опять провал,,,в итоге 5-6 место на большее Кононов не способен,,,,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      SpartakSpartakSpartak > slavutiq70 36 минут назад

      У Уфы Евсеева еще нужно выиграть, этот Спартак даже у Тамбова выиграть не может.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73727
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru