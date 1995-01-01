Кержаков: «Зенит» выглядел скованно из-за волнения. «Лион» можно было побеждать»

Бывший нападающий «Зенита», старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал матч петербуржцев против «Лиона» (1:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что из-за какого-то внутреннего волнения «Зенит» выглядел скованно. На мой взгляд, если бы не эта скованность, то петербуржцы могли добиться положительного результата. В принципе, «Лион» давал играть. В центре поля было много свободного пространства, когда сине-бело-голубые владели мячом. Просто команда этим не воспользовалась. Но я связываю это с волнением на старте Лиги чемпионов.

По-моему, мы ожидали от «Лиона» чего-то большего. Из команды ушел ряд футболистов, пришли новички, их игра немного изменилась. Я не готов говорить о недооценке соперника. Мне показалось, что «Лион» играл так, как он сейчас может. И судя по выступлению команды на данный момент, ее можно было побеждать», – сказал Кержаков.