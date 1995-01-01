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    Кержаков: «Зенит» выглядел скованно из-за волнения. «Лион» можно было побеждать»

    Бывший нападающий «Зенита», старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал матч петербуржцев против «Лиона» (1:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

    «Мне кажется, что из-за какого-то внутреннего волнения «Зенит» выглядел скованно. На мой взгляд, если бы не эта скованность, то петербуржцы могли добиться положительного результата. В принципе, «Лион» давал играть. В центре поля было много свободного пространства, когда сине-бело-голубые владели мячом. Просто команда этим не воспользовалась. Но я связываю это с волнением на старте Лиги чемпионов.

    По-моему, мы ожидали от «Лиона» чего-то большего. Из команды ушел ряд футболистов, пришли новички, их игра немного изменилась. Я не готов говорить о недооценке соперника. Мне показалось, что «Лион» играл так, как он сейчас может. И судя по выступлению команды на данный момент, ее можно было побеждать», – сказал Кержаков.

    • Петербургская команда сыграла во Франции вничью – 1:1.
    • Сердар Азмун отличился на 41-й минуте, однако на 50-й минуте Мемфис Депай сравнял счет, забив с пенальти.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1647

      erma 1 час назад

      Вот хорошо сказал. Лион действительно нужно было побеждать, но мы как обычно выглядим скованными и жоваными. Слава богу, Семак сам это признал, так что надежда есть.

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